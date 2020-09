Planer for Tårnborgvej og bump bygges i to rundkørsler

Tårnborgvej har både udfordringer med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Løsninger vil kræve betydelig indgreb = koste mange penge.

Formand for trafiksikkerhedsudvalget Flemming Erichsen (S) foreslår som initiativsag, at trafiksikkerheden tænkes ind i den idéskitse, som aktuelt er under udarbejdelse for en forskønnelse af Tårnborgvej. Et arbejde sat i gang efter oplæg fra Korsør Erhvervsforening for at gøre det mere attraktivt at ankomme til Korsør med i bedste fald beslutning hos pendlere om at bosætte sig i byen frem for at køre til og fra den. Blandt forslagene er at ændre udsmykningen i rundkørslerne fra skulpturer til skorstene fra de tidligere DSB-færger som en understregning af Korsørs dna som mangeårig overfartsby.