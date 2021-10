Drikkevandet på både Omø og Agersø er i orden, men der skal passes ekstra godt på det. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Plan skal beskytte grundvandet - men det kan blive dyrt

Slagelse Kommune har lanceret en indsatsplan, der vil pille landbrugsjord ud af dyrkning for at beskytte grundvandet. Men det risikerer at blive dyrt for kommunens øboer.

Slagelse - 14. oktober 2021

Lerlaget er ikke så stort, og grundvandet er ungt. Det giver særlige udfordringer med at sikre kvaliteten af det vand, der skal ud af hanerne på øerne, og det har Slagelse Kommune med øerne Agersø og Omø forsøgt at tage højde for i den indsatsplan for drikkevandet, som er i høring i øjeblikket.

- Vi lægger op til at udtage områder fra dyrkning, dér hvor grundvandet dannes og tilflyder vandværkerne, fortæller formand for kommunens miljø-, plan- og landdistriktsudvalg, Jørgen Grüner (SF).

Der er lagt op til det samme flere steder nær vandværker på fastlandet i kommunen, men situationen på Agersø og Omø er også speciel på en anden måde, end når det gælder jordbunden.

Når landmænd skal give afkald på jord til dyrkning, skal de have kompensation, og for et lille vandværk med forholdsvis få forbrugere, kan det resultere i en stor ekstraregning til forbrugerne, lyder det.

»Det bliver dyrt« - Det er en meget lille brugergruppe, der kommer til at betale, hvis jorden skal opkøbes, konstaterer formand for Agersø Beboerforening, Bente Topsøe-Jensen, og hendes kollega på Omø, Dorthe Winther, har samme bekymring:

- Det bliver rigtig dyrt at få vand fra Omø Vandværk, hvis forbrugerne skal betale. Derfor har vi også i Sammenslutningen af Danske Småøer foreslået Lea Wermelin (miljøminister, S, red), at genoplive Svend Aukens gamle idé om en vandværksfond. Ellers bliver det uforholdsmæssigt dyrt for øboere, siger Dorthe Winther.

Udvalgsformand Jørgen Grüner går derfor også ind for, at kommunen træder til og udligner, så øboerne ikke bliver ramt hårdere end vandforbrugere på fastlandet, når landmænd skal have kompensation.

Hvor store beløb, landmændene kan forvente i kompensation, afventer i øjeblikket afgørelser på anker i lignende sager andre steder i landet, oplyser Jørgen Grüner.