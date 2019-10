Se billedserie Mon det er noget for os at flytte ind i? Der var pæn stor interesse for at studere indretningen af det nye seniorvenlige boligfælleskab. Foto: Thomas Olsen

Plan om yderligere to senior-boligfælleskaber

Slagelse - 08. oktober 2019 kl. 07:31 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ældre vil gerne bo i et fællesskab, og det behov har udviklingselskabet Tetris sat sig for at dække, som tidligere nævnt i Sjællandske.

Mandag blev der taget første spadestik til 76 boliger på Elmesvinget i det østlige Slagelse. Boliger der alle placeres med udgang til et overdækket areal.

Agorahaverne er den fælles betegnelsen for konceptet, som bygherren vil bygge 15 stykker af landet over. Alene i Slagelse Kommune satser man på at bygge to til.

- Vi leder allerede efter jord i Korsør, hvor vi også mener, at der er grundlag for at bygge et senior boligfællesskab af samme størrelse som det, vi nu går i gang med. Og derudover mener vi også, at der vil være grundlag for at bygge et til i Slagelse, lød det fra både udviklingschef Jesper Sinding og Tetris-ejer Rasmus Friis til Sjællandske i forbindelse med det første spadestik i Slagelse østby.

Rasmus Friis fik i forbindelse med spadestikket tilsagn fra borgmester John Dyrby Paulsen (S) om, at han bare kunne kigge indenfor på borgmesterkontoret, hvis der blev brug for jord til et nyt seniorfællesskab.

Det mener Tetris altså, at der er behov for.

Borgmesteren kaldte projektet for fantastisk og glædede sig over initiativet.

- Mange har planer om at udskifte parcelhuset med en bolig i et fællesskab, siger Rasmus Friis.

Jesper Sinding kan da også melde om, at flere allerede har henvendt sig efter omtalen i Sjællandske.

Blandt deltagerne i spadestikket var da også flere lokale beboere, der bestemt ikke var afvisende overfor at flytte ind.

- Det er da en mulighed, lød det fra Erik Winsig og hustruen Mette, der i dag både har hus og sommerhus.

Ifølge Jesper Sinding vil det nye senior boligfællesskab ikke mindst rette sig mod de ældre, der ikke har nogen stor opsparing, idet de vil kunne få en stor del af huslejen betalt via boligstøtte.

Byggeriet ventes som tidligere nævnt at være klar til indflytning allerede næste år.

Hvilket skyldes, at det ankommer som færdige moduler.

Opbygget på en fabrik i Jylland, der ejes af Rasmus Friis.

Bebyggelsen får navnet Ibihaven.

Det er opkaldt efter Ibi Trier Mørch, mor til forfatteren Dea Trier Mørch.

Ibi Trier Mørch blev født i Slagelse i 1910 og brugte store dele af sit liv på fællesskaber.

Hun satte sine spor hos blandt andet Arkitektskolen, Landsforeningen for Dansk Kunsthåndværk og kunstnerkollektivet Røde Mor.

Hendes søn Andreas, der er arkitekt, var med til at tage første spadestik til byggeriet og sagde, at det naturligvis var en stor ære, at byggeriet blev opkaldt efter hans mor.