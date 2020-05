Se billedserie Tidligere byplanchef Uno Rasmussen præsenterede på vegne af tennisklubben planerne for blandt andre borgmester John Dyrby Paulsen (S). Foto: Anders Ole Olsen

Plan om nyt ketsjercenter

Slagelse - 28. maj 2020 kl. 09:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Slagelse Tennisklub har man meget flotte faciliteter med en hal, der oprindelig er bygget til et medlemstal på 1000.

Medlemstallet er dog nærmere 220, og derfor er de tilknyttede faciliteter med blandt andet cafeteria også for store.

Derfor er der gode muligheder for, at disse faciliteter kan udnyttes af andre idrætsudøvere, for eksempel badmintonspillere.

Det er baggrunden for, at der onsdag blev præsenteret planer for et nyt ketsjercenter i forbindelse med Slagelse Tenniscenter.

Tanken er, at badmintonhallen skal placeres på arealet skråt foran tenniscentret, og bag badmintonhallen skal der så også være plads til bordtennis.

På pladsen foran de to haller er det planen, at der skal være et areal til såkaldt paddeltennis, der er ved at blive populært.

Uno Rasmussen fra tennisklubben skyder på, at hallen kan opføres for mellem fem og ti millioner kroner.

Ideen om et samlet center udspringer af, at byrådet i 2018 nedsatte et sport/bymidte udvalg. Dette udvalg pegede på et ketsjercenter i forbindelse med en helhedsplan for hele området.

Ideen blev også på et tidspunkt koblet sammen med en nedrivning af Slagelse Hallen i forbindelse med etablering af boliger/rådhus ved stadion.

Rådhuset på det sted er dog ikke aktuelt mere, da byrådet har truffet beslutning om, at det skal placeres nord for stationen.

- Vi ved ikke, hvad der skal ske med Slagelse Hallen, men der er ingen aktuelle planer om at rive den ned, sagde borgmester John Dyrby Paulsen (S) ved præsentationen.

Her opfordrede han klubberne til at komme med rigtig gode argumenter til at overbevise politikerne om, at ketsjercentret skal nyde fremme i konkurrence med andre halprojekter.

Jeppe Jørgensen fra Slagelse Badmintonklub kunne da i den forbindelse nævne, at klubben har meget svært ved at være i Slagelse Hallen, som man deler med hocckeyklubben.

- Vi har kun kapacitet til 145 børn, så vi har ventelister, sagde han, og pegede også på, at det vil være et godt tilbud til klubbens plus 60 spillere, hvis de kan komme til at spille et sted, hvor der også er mulighed for at få en snak og en kop kaffe bagefter.

Samme argument vedrørende de ældre kom fra Finn Gripping, der er formand for Slagelse Bordtennis Klub. Han nævnte, at klubben i dag holder til flere forskellige steder i byen, og at der ofte er problemer med benyttelsen af lokal i kælderen under Antvorskov Skole, hvor man må tage borde ned og stille dem op igen alt efter hvor meget skolen skal bruge lokalerne.

Jeppe Jørgensen pegede også på, at den skitserede badmintonhal, der skal have 10 baner, vil kunne blive en god hjemmebane for Team Skælskør Slagelse Kommunes ligahold.

- Der vil her kunne komme flere tilskuere end på den nuværende hjemmebane i Skælskør, mente Jeppe Jørgensen.

Til stede ved præsentationen var også V-gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents.

Han mente, at det umiddelbart gav god synergi mellem de forskellige idrætter med et ketsjercenter. Han pegede desuden på, at projektet kunne være med til at højne sundheden, så anlægsudgifterne på den måde kunne tjene sig ind hen ad vejen via færre kommunale udgifter.

Borgmester John Dyrby Paulsen nævnte dog også, at det kan spille ind, hvis sygehuset, der er nabo til tenniscentret, på et tidspunkt vil have mere plads.

- Så kan vi jo få et problem, hvis de siger til os, at de vil bygge i en anden by, hvis de ikke kan få det ønskede areal, sagde borgmesteren.

Han var ikke så meget for planerne om paddeltennis. Med henvisning til, at man her allerede har en privat aktør i de tidligere Malaco-bygningerne.