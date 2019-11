Plan om egnsteater lever

Udvalget har tidligere besluttet, at det blandt flere interesserede kandidater er et samarbejde mellem den lokale skuespiller og instruktør, Peter Thieme (billedet), og Holbæk Teater om et egnsteater med navnet »Sjællands Teater«, der skulle arbejdes videre med. Arkivfoto

Slagelse - 12. november 2019

Der blev ikke afsat penge til et egnsteater i Slagelse Kommunes budget for de kommende år, men det betyder ikke, at projektet er skrinlagt. På det seneste møde i byrådets kultur- og fritidsudvalg var politikerne enige om, at et egnsteater er en rigtig god idé, og frem til næste møde i udvalget regner formand Jørgen Andersen (S) med en endelig afklaring.

- Alle er meget positive, og sagen lever da i allerhøjeste grad endnu. Vi prøver at få et klart overblik over, om vi kan rejse nogle penge. Vi vil allesammen meget gerne have et egnsteater, men pengene skal være der, siger Jørgen Andersen.

Udvalget har tidligere besluttet, at det blandt flere interesserede kandidater er et samarbejde mellem den lokale skuespiller og instruktør, Peter Thieme, og Holbæk Teater om et egnsteater med navnet »Sjællands Teater«, der skulle arbejdes videre med.

Udvalgsformanden siger, at han er »rimelig positiv« over for, at det kan lykkes at finde de penge, et egnsteater skal have i årligt driftstilskud fra Slagelse - et beløb i størrelsesordenen tre millioner kroner.

- Der er forskellige puljer, man kan søge, og vi kan måske starte stille og roligt op. Ellers skal pengene tages et andet sted, og hvor skal det være? Det skal snakkes ordentligt igennem, siger Jørgen Andersen.

»Sjællands Teater« skal være et professionelt teater, der selv producerer og opfører forestillinger i både Slagelse og Holbæk Kommuner, og det skal i det hele taget være med til at udvikle scenekunsten, også på børne- og ungeområdet og gennem samarbejde med de frivillige teatre.