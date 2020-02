Se billedserie Sådan kan bebyggelsen med de fire blokke samlet omkring et grønt område komme til at tage sig ud ifølge arkitektfirmaet Kullegaard.

Plan om 116 nye boliger på seminariegrund

Slagelse - 10. februar 2020

Når Professionshøjskolen Absalon om cirka et års tid rykker i nye lokaler ved stationen, vil de nuværende bygninger blive revet ned og erstattet af et byggeri i fire til seks etager med i alt 116 boliger.

Det er ihvertfald planen for ejeren, det lokale selskab Leva Ejendomme med kontor i Nygade 7.

På det seneste møde i kommunens udvalg for miljø, plan og landdistriktsudvikling blev der sagt ja til at sætte gang i udarbejdelsen af en lokalplan for projektet.

Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) siger, at projektet falder godt ind i den vedtagne politik om, at man skal have en fortætning af bymidten. Hvilket blandt andet indebærer bygninger i flere etager end man har på stedet i øjeblikket.

Udvalgsformanden forudser dog, at der godt vil kunne komme indsigelser vedrørende byggeriets højde fra omkringboende.

Området nord, syd og øst for ejendommen består af villabebyggelse, der spænder fra en til to en halv etage. Mod syd (Ingemannsvej) og som direkte genbo er der en ejendom i to etager.

Udvalgsmedlem Anne Bjergvang (S) ønsker en visualisering af skyggevirkningen på stedet, og hverken hun eller partifællen Steen Olsen kan tilslutte sig, at den nærliggende sø, der er et såkaldt paragraf 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven, skal udnyttes til regnvandsopsamling.

- Det er da også et problem, som må afklares i forbindelse med lokalplanlægningen, siger Jørgen Grüner.

Den kommunale sø skal efter planen være en del af et større kombineret gård- og haveanlæg i forbindelse med den nye bebyggelse, der placeres i hestesko.

- Det er hensigten at skabe boliger af varierende type som med den bynære beliggenhed skal henvende sig til både ældre og unge par, børnefamilier og studerende, hedder det i ansøgningen fra Leva Ejendomme.

Grunden er på cirka 11.500 kvadratmeter. Ejerne ønsker den fremtidige bebyggelsesprocent hævet fra de nuværende 40 og op til 100 procent, så der på de fire til seks etager bliver bygget i alt 11.500 kvadratmeter boliger.

Leva Ejendomme gør i ansøgningen opmærksom på, at en sådan bebyggelsesprocent ikke er ualmindelig for et område så tæt på bymidten.

Bebyggelsen skal vejbetjenes fra Ingemannsvej via to overkørsler samt fra Parkvænget.

Administrationen anbefaler at planlægningen sættes i gang. Dog under hensyntagen til en mere naturlig indpasning af det nye byggeri.

- Lokalplanen bør udarbejdes på baggrund af visualiseringer der viser nyt byggeri og de tilstødende naboområder. Der skal i den sammenhæng arbejdes videre med form og placering af byggeriet, vurderer administrationen ifølge dagsordenen for mødet.

Administrationen vurderer også, at en fortætning på op til 100 procent vurderes at kunne indgå. Forudsat at der arbejdes med placering af bygningsform og volumener.

Det vurderes, at parkeringspladser bør placeres andre steder end i rummet mellem bygningerne. Nemlig i to niveauer i lokalplanområdets nordøstlige areal.

Ifølge kommunens parkeringsregulativ skal der til bebyggelse i mere end to etager, etableres parkeringspladser svarende til halvanden pr. boligenhed.

I anmodningen ønsker bygherren dog, at lokalplanen sikrer, at en del af parkeringspladserne »kun« udlægges. Hvilket vil sige, at der i relation til byggeriet kun anlægges en p-plads pr. boligenhed.

Efterfølgende og såfremt behovet opstår skal der anlægges de øvrige udlagte parkeringspladser. Anlægsarbejdet vil i så fald skulle betales af en eventuel kommende ejer/ejere.

Administrationen anbefaler, at anlæg af p-pladser til boligerne sker i to niveauer i lokalplanområdets nordøstlige område.