Plan for Korsørs stormflodsrisiko

Nærheden til Storebælt betyder, at store dele af Korsør er i fare for at stå under vand ved stormflod og ekstremt højvande med omfattende skader, som det skete tilbage i 2006.

Målet er via permanent højvandssikring at beskytte Korsør, så byen ikke længere er en af dem i Danmark med den største risiko for at forsvinde under Storebælts salte vand. Givetvis er dele af sikringen på plads i 2024. For det tager åbenbart rigtig lang tid - 18 år - med beskæftigelse og udgifter til stribevis af rådgivere samt kommunens egne folk.