Plan: Bibliotek skal flyttes ind på gammelt rådhus

Se billedserie Korsør Rådhus er udset som nyt Byens Hus med biblioteket som del af indholdet. Forslaget kommer i en visionsplan fra den byudviklingsgruppe,som byrådet nedsatte i efteråret 2019. Foto: Helge Wedel

Byudviklingsgruppe nedsat af byrådet efter planer om flytning af biblioteket til Korsør Kulturhus er nået et resultat. To mulige nye adresser for biblioteket - ingen af dem er kulturhuset.

Slagelse - 06. juli 2021 kl. 05:53 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Byrådet nedsatte i efteråret 2019 en arbejdsgruppe (se fakta nederst) bevidst uden politikere og med det formål at komme med forslag til, hvordan Korsør kan udvikles til fordel for detailhandlen og ved hjælp af kulturen og flytning af biblioteket.

Forud var gået en ophedet debat, fordi det var foreslået at gøre biblioteket til en del af Korsør Kulturhus. Dels for at spare penge. Dels for at opnå synergier.

Arbejdsgruppen, hvoraf flere deltagere har forladt den undervejs (se fakta nederst), er nu efter et år og ni måneders arbejde kommet frem til et resultat. Rettere en visionsplan med overskriften »Korsør- den blå by i centrum«.

Flytningen af biblioteket, som udløste arbejdsgruppen, skal ikke ske til Korsør Kulturhus. Derimod skal biblioteket være en del af et Byens Hus i det centrale Korsør, hvor Korsør Rådhus foreslås.

Minus ved rådhuset Et minus ved at bruge den centrale flotte rådhusbygning er dog ikke nævnt i planen - nemlig vanskeligheden ved at gøre den handicapvenlig med blandt andet elevator.

Ifølge Henrik Bach fra gruppen peges der også på et muligt Byens Hus i sammenhæng med byggeriet af Søfartsstyrelsens nye domicil ved havnekanten og Batterivej.

- Bygningsstyrelsen har ikke afvist tanken, så dele af det nye store domicil også kunne bruges efter almindelig arbejdstid - eksempelvis i stueetagen, siger Henrik Bach.

Selv er Henrik Bach en ægte Korsør-dreng, der har levet hele sit liv i byen. Han fremhæver gruppekollegerne og tilflytterne Susanna Maria Sommer og Bente Larsen for virkelig at have bidraget til og fået rusket op i holdningerne til og mulighederne for Korsør.

Levende bymidte Med forslaget om at flytte biblioteket til bymidten understreger gruppen visionen om, at »på den længere bane at skabe et Byens Hus, som kan medvirke til at gøre bymidten til et levende sted fuld af aktivitet og udveksling også om aftenen.«

Først skal borgerne i Korsør bringes til at forstå byens forbindelseslinjer mellem fortid, nutid og fremtid - blandt andet historier om søfart, industri, handel, fiskeri og kulturarv.

Kulturen skal »tydeliggøre disse forbindelseslinjer, så der på den måde skabes et net, der samler byen og dens borgere i en følelse af at dele historisk fundament og byidentitet, og af at indgå i et moderne dynamisk fællesskab.«, lyder beskrivelsen i visionsplanen.

Lang proces Arbejdsgruppen taler om en lang proces, men at det på den »korte bane er vigtigt at styrke bevidstheden om byens særlighed og mangfoldighed gennem borgerinddragende kunst og borgerinitierede kulturaktiviteter, historiefortælling og kulturinitiativer på tværs af institutioner.«

Sammenhæng i cirkler Arbejdsgruppen konkluderer også, at Korsør er kendetegnet ved ukoordinerede kulturudbud, som derfor gør dem usynlige for både byens borgere og besøgende.

Som eksempel nævnes kirkerne, Korsør Kulturhus og Kongegaarden, biografen, biblioteket og fæstningen som scener for en bred vifte af kulturaktiviteter, der bare ikke er samstemte, hvorfor mange arrangementer »går under radaren« hos de fleste.

Løsningen er at se Korsørs kulturelle skelet som fem oplevelsescirkler.

Den første er centrum med Korsør Fæstning, havnen og bymidten

Den anden byens kulturhuse på hver side af havneindløbet.

Den tredje kirker, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Den fjerde er sports- og fritidsfaciliteter

Og den femte cirkel er naturområder.

Styrke hver cirkel Ifølge arbejdsgruppen skal hver cirkels særegenhed styrkes, så hvert område har sin særlige profil, ligesom der kan opstå stærke samarbejder mellem kulturinstitutioner, der ligner hinanden. I hver cirkel foreslås det desuden, at der udpeges områder, hvor der bruges kultur- og kunstprodukter til at gøre de offentlige rum mere markante, indbydende og medfortællende på historien om Korsør og den korsoranske identitet og kulturarv.

Ved flytning af biblioteket advares mod, at der på stedet opstår en »byørken«. Derfor skal der inden flytning være konkrete planer for den forladte biblioteksbygning og området omkring den. Gruppen peger på tre muligheder - et Ungdommens Hus, hvor byens unge får rammerne og selv er med til at definere og skabe indholdet, maritimt uddannelsessted eller plads til de kommunale medarbejdere, der i dag sidder i det gamle rådhus.

Borgerstyret kulturhus Korsør Kulturhus foreslås at være sted for de engagerede specialister, de passionerede og de begejstrede »nørder«, ligesom kulturhusets profil som koncertsal skal fastholdes og udvikles - blandt andet i dialog med de øvrige kulturinstitutioner.

Arbejdsgruppen mener, at kulturhuset får en endnu skarpere og mere markant profil ved at gøre det til et selvorganiseret og borgerstyret foreningshus, som foreninger og organisationer dermed får stærkt ejerskab til og selv kan udvikle og styre.

»Aktive mennesker øger ofte engagementet og indsatsen, når der tilbydes ansvar for egne rammer«, hedder det i visionsplanen.

Gulvvask! Det kommunale engagement i kulturhuset skal dog ikke ophøre helt, da kommunen fortsat skal bidrage med et tilskud til rengøring og pedelfunktion, så de frivillige ikke drukner i gulvvask og ukrudtsbekæmpelse.

Samle støv eller?

Byrådet har ved et uformelt møde fået præsenteret visionsplanen.

Om den fremadrettet bruges ved at blive en aktiv del af den politiske beslutningsproces om blandt andet biblioteksflytning, eller om den får lov til at samle støv, vil tiden vise.

Realistisk er det næppe, at visionsplanen bliver til konkrete politiske beslutninger på denne side af kommunalvalget til november. Men som del af valgkampen vil den givet være særdeles velegnet!

Fakta om arbejdsgruppen Arbejdsgruppe nedsat i efteråret 2019 af byrådet med følgende sammensætning:

1 repræsentant for kulturlivet udpeget af byrådet: Charlotte Bagger Brandt

1 repræsentant for detailhandlen udpeget af byrådet: Jacob Stryhn

1 repræsentant for Korsør Lokalråd udpeget af lokalrådet: Vakant - Anders Høst deltog i forløbet men forlod gruppen samtidig med sin udtræden af Korsør Lokalråd kort før projektets afslutning.

1 repræsentant for Halsskov Lokalråd udpeget af lokalrådet: Vakant - Flemming Corvinius deltog i forløbet men forlod gruppen samtidig med sin udtræden af Halsskov Lokalråd i 2020 (det var ikke muligt at finde en afløser)

4 borgere udpeget af forvaltningen: Susanna Maria Sommer, Mads Kofoed, Henrik Bach og Bente Larsen

1 repræsentant for kulturafdelingen udpeget af forvaltningen: Johan Otte (bibliotekschef)

1 repræsentant for planafdelingen udpeget af forvaltningen: Ole Lund Sørensen (byplanarkitekt, sekretær for gruppen)

Finn Vedel Pedersen (HR/Udvikling) har fungeret som procesfacilitator for arbejdsgruppen. Pernille Andersen (Kultur) har bidraget med sparring og koordinering i forhold til kulturområdet.