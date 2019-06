Se billedserie Der var både plads til aktiviteter, konkurrencer og smagsprøver til sundheds- og motionsdag i Slagelse tirsdag. Formålet var dog at inspirere og vejlede borgerne om en sundere livsstil. På den front er der nemlig plads til forbedring, viser tal. Foto: Fleur Sativa

Plads til forbedring: Slagelse inviterede til snak om sundhed

Slagelse - 26. juni 2019 kl. 10:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor meget motion er det nu, man skal man dyrke om dagen? Og hvordan får man kvittet den dårlige vane med cigaretterne?

Det og meget mere inviterede Slagelse Kommune og foreninger borgere til en dialog om, da der som en del af Slagelse Festuge tirsdag blev holdt »Sundheds- og motionsdag« på Nytorv i Slagelse.

Formålet var at inspirere borgere i kommunen til at leve sundere og samtidig vejlede dem i, hvordan.

- Nogen, de vil gerne have hjælp til at stoppe med at ryge, og andre vil gerne vejes og have målt deres BMI (Body Mass Index, red.), og så snakker vi med dem og fortæller om de tilbud, vi har, fortæller Marianne Lundqvist, der arbejder som livsstilskonsulent i Slagelse Kommune.

Til sundheds- og motionsdagen stod hun i en bod tilhørende Slagelse Kommune, hvor borgere netop kunne få råd om rygestop eller kost og motion. Men 17 andre foreninger var også mødt op. Dagen bød derfor på både aktiviteter, konkurrencer og smagsprøver for alle, der var interesserede.

Og forhåbentlig gik flere hjem derfra med ny inspiration, håber Marianne Lundqvist. I Slagelse Kommune er der nemlig noget at arbejde for, når det kommer til folkesundheden. For eksempel udgør andelen af borgere over 16 år, der ryger dagligt, 20,8 procent. Det svarer til hver femte borger.

Det viser tal, som Politiken har offentliggjort.

Samtidig opfylder 33,3 procent af borgere i Slagelse Kommune ikke verdenssundhedsorganisationen WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Anbefalingen lyder, at man skal dyrke minimum 2,5 timers moderat fysisk aktivitet eller 75 minutters motion ved hård intensitet om ugen.

En af dem, der derfor var glad for muligheden for råd og vejledning til sundheds- og motionsdagen, var 37-årige Bianca Olsen.

Hun ønsker både at stoppe med at ryge og at dyrke mere motion.

- Så det er super godt, at det hele er samlet her. Så skal man ikke planlægge, at man først skal det ene sted hen og så det andet sted. Man kan bare møde op her, forklarer hun og uddyber, at hun har fået blod på tanden til at ændre sine vaner.

- Nu skal jeg have lavet en kostplan og i gang med noget træning. Og så har jeg fået et skub til at stoppe med at ryge. Det bliver til efteråret, slår Bianca Olsen fast.