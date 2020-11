Det behøver ikke at være alt eller intet i følge European Energy, der mener, at der er plads til både fugle og havvindmøller i Smålandsfarvandet. Foto: Dong Energy Foto: Dong Energy

Plads til både møller og fugle ved Omø Syd

Slagelse - 22. november 2020 kl. 06:15 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Der skal mere til at ryste European Energy, end at Energistyrelsen sætter sagsbehandlingen af havvindmølleparken ved Omø Syd i bero. Det er budskabet fra selskabets administrerende direktør oven på en uge, hvor myndighederne har sat projektet på pause, indtil der foreligger en afklaring om Natura 2000-områder hos i Miljø- og Fødevareministeriet.

- Vi er uforstående og ryster på hovedet over, at havvindmølleprojektet er blevet sat på hold indtil videre. Men når vi kigger på tallene over fugle i Smålandsfarvandet, så ryster vi altså ikke på hånden. Vi er slet ikke i tvivl om, at der selvfølgelig er plads til både havvindmøller og fugle i Smålandsfarvandet, og derfor skrinlægger vi selvfølgelig ikke planerne, som også mange borgere i Slagelse Kommune bakker op om, siger Knud Erik Andersen.

Bolden ligger nu på miljøminister Lea Wermelins bord. Derfor har Knud Erik Andersen skrevet til ministeren for at få et møde i stand, hvor European Energy håber på at kunne få indblik i processen frem mod en beslutning, samt hvilke fakta beslutningen beror på.

- Vi har allerede i 2018 fået Miljøstyrelsens ord for, at vores havvindmølleplaner tager omfattende hensyn til dykænderne, så vi vil gerne vide, hvorfor vi igen skal diskutere hensynet til fuglene. Modsat vores planer slår jægerne lige nu tusindvis af dykænder ihjel ude på vandet, og et oplagt tiltag ville være at begrænse jagtsæsonen. Så vi kæmper videre, fordi vi mener, at den grønne omstilling er meget vigtig, også vigtigere end retten til at skyde fugle som fritidsbeskæftigelse, siger Knud Erik Andersen.

European Energy er i gang med at udvikle to havvindprojekter i Storebælt. Modsat projektet ved Omø Syd er det andet projekt i Storebælt i Jammerland Bugt ikke sat i bero hos Energistyrelsen, og her fortsætter modningen af projektet, og det er stadig forventningen, at European Energy har opstillet vindmøllerne dér i 2023.