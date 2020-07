Placering af vindmøller gør ondt på forening: - Det er chokerende

Se billedserie Den blå markering viser området, hvor man planlægger at bygge havvindmølleparken »Omø Syd«. Den røde markering viser IBA-området (Important Bird Area) i Smålandsfarvandet, som DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet) vurderer at være relevant som et internationalt EU-fuglebeskyttelsesområde.

Slagelse - 07. juli 2020 kl. 07:43 Af Ritzau og Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hidtil hemmeligholdt rapport sår tvivl om grundlaget for en kommende vindmøllepark ved Omø mellem Sjælland og Lolland.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse.

Foreningen er kommet i besiddelse af rapporten fra 2016, der udpeger området i Smålandsfarvandet som er et vigtigt fugleområde.

- Det er chokerende, at en så væsentlig faglig rapport ikke bringes til offentlighedens kendskab og deles med Folketinget og myndigheder, der igen og igen efterspørger disse vurderinger, siger biolog Knud Flensted.

Styrelse afviser kendskab Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, der gennem en lang årrække har fungeret som videnskabelig rådgiver for Miljøministeriet.

Energistyrelsen gav i maj i år tilladelse til forundersøgelser af området, hvor mølleparken med 80 vindmøller skal placeres.

Styrelsen har over for DOF afvist at kende til rapporten.

Dermed har oplysningerne om områdets betydning for fuglelivet ifølge DOF ikke været en del af beslutningsprocessen.

SF's naturordfører, Anne Valentina Berthelsen, har tidligere forespurgt miljøminister Lea Wermelin (S) om udlevering af rapporten. Hun fik afslag.

Minister spørges igen Ordføreren siger, at hun nu vil tage sagen op over for ministeren igen.

- Jeg kan ikke se, hvad der skulle være grunden til at skjule rapporten. Jeg forstår godt, at ornitologerne får mistanke om, at der er noget galt. Jeg synes, at ministeren bør udleveret den rapport, så vi kan tage ordentlig stilling i sagen, siger hun til Ritzau.

Hvis der er store fugleinteresser i området, skal vindmølleparken så tages af bordet?

- Hvis det viser sig, at der er et meget stort problem, og at det får betydning for fuglelivet på en måde, som vi synes er uhensigtsmæssigt, så er vi nødt til at vide det, så vi kan finde et andet sted til mølleparken, siger Anne Valentina Berthelsen.

30.000 dykænder i fare Smålandsfarvandet er et vigtig levested for dykænder og andre vandfugle, hvor det har international betydning for ederfugle, fløjlsænder, sortænder, gråstrubede lappedykkere og rødstrubede lommer.

De to første arter er nu på den internationale rødliste over globalt truede fuglearter.

- Det er en katastrofal placering for en meget stor forekomst af nogle af Europas meget sårbare vandfugle, siger biolog Hans Skotte Møller, der er DOF's repræsentant i Slagelse Kommune (DOF Slagelse).

I det sene efterår og vintermånederne bruger en kvart million vandfugle området som uforstyrret og føderig rasteplads.

Og i sensommermånederne er det et fældningsområde for talrige ederfugle, sortænder og fløjlsænder, der udnytter områdets fred og ro i de perioder, hvor de taber alle deres svingfjer og er ude af stand til at flyve i flere uger.

- Hvis havvindmølleparken »Omø Syd« opføres, vil især dykandearterne og den fåtallige gråstrubede lappedykker blive fortrængt til mindre fredelige og mindre føderige områder, siger Hans Skotte Møller.

Han vurderer, at det vil betyde en nedgang for bestanden.

- Fortrængningen skyldes dels selve møllerne og dels trafik med servicefartøjer. I værste fald vil over 30.000 dykænder, især ederfugle miste deres levested som følge heraf, siger han i pressemeddelelsen fra DOF.

Protest fra Sverige DOF har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund siden 2017 af flere omgange gjort indsigelser mod placeringen af vindmølleparken.

Også den svenske regering har gennem deres miljøstyrelse Naturvårdsverket protesteret. Det er ikke mindst svenske dykænder og lommer, der er afhængige af havområdet syd for Omø.

Foreningernes indsigelser er blevet afvist af fagministrene i den tidligere V-regering, og foreningerne er hele vejen igennem blevet ignoreret af Energistyrelsen.

- DOF går ind for udbygning af havmølleparker, men det er dybt uhensigtsmæssigt og i strid med vores internationale forpligtelser at gøre det lige netop midt i vores vigtigste fugle- og havnaturområder, som netop Smålandsfarvandet er syd for Omø, siger biolog Knud Flensted.

DOF har et ønske om, at der i nærmeste fremtid bliver gennemført en faglig udredning af, hvor i de danske farvande, der kan etableres havvindmøller uden at være i konflikt med internationalt betydningsfulde fugleforekomster eller andre naturværdier.