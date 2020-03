Se billedserie Middletown i Slagelse giver gratis pizza til sundheds- og plejepersonalet på eksempelvis Slagelse Sygehus. Til højre Firat Uysal, dernæst Idris Karabulut og Kamil Colluoglu.

Pizzeria roses for gestus: Sørger for gratis mad til travlt sundhedspersonale

Slagelse - 23. marts 2020 kl. 16:53 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis det her koster os 20.000 kroner, så vil vi tænke, at det er givet godt ud.

Sådan siger Firat Uysal, medindehaver af Middletown på hjørnet af Jernbanegade og Frederiksgade i Slagelse, der for tiden ikke tjener penge på alle dele af menukortet.

Pizzeriaet leverer nemlig gratis pizzaer til dem, de kalder »hverdagens sande helte«. I pizzeriaets optik sundheds- og plejepersonalet på eksempelvis Slagelse Sygehus, herunder læger, kirurger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og så videre, der ifølge indehaverne af Middletown gør et forbilledligt arbejde.

- Det er dem, der skaber sikkerhed og tryghed, og hvis vi kan hjælpe med til, at de ikke skal tænke over at lave mad, når de skal på job, men kan fokusere på arbejdet, så gør vi gerne det, siger Firat Uysal, der har stedet med Kamil Colluoglu.

Hundredvis af pizzaer Pizzeriaet lancerede tiltaget i torsdags og forlanger egentlig kun et ID-kort, når pizzaerne - som der er én af pr. person pr. dag - hentes. Firat Uysal konstaterede i den forbindelse, at budskabet tilsyneladende var gået rent ind hos mange.

- Jeg tror, vi lavede omtrent 300 gratis pizzaer den første dag. Bagefter besluttede vi, at det skulle være i tidsrummet klokken 16 til 19, siger medindehaveren, hvis primære mand ved ovnen, Idris Karabulut, har haft umådeligt travlt.

Nu laves der dagligt 100 til formålet.

- Og ja, det lyder måske af mange, men for os er det givet godt ud, siger Firat Uysal blandt andet med henvisning til, at pizzeriaet bestormes med søde beskeder og støtte.

»Tak for jeres omsorg«, »det vil vi som familie huske« og »fantastisk flot gjort« lyder nogle af mange roser til pizzeriaet, der dog også må høre for, at de ikke leverer gratis pizzaer til alle personer, der bidrager i denne tid. Hvor end det så måtte være.

- Men vi har valgt at fokusere på de her mennesker, der sørger for, vi alle har det godt, påpeger Firat Uysal, der lader tiltaget køre - indtil videre - til 30. marts og altså fra klokken 16 til 19.