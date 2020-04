Butikslivet er nødvendigt, hvis byen skal holde på indbyggere og dermed kunder, mener Michael Taskiran (tv.), der ejer Skælskør Pizzeria & Steakhouse. Foruden selv at bruge nogle af sine sidste penge på at støtte lokalt så meget, som han overhovedet kan, opfordrer han samtidig ansatte som Ado Ibrahimi (th.) til at gøre det samme. Privatfoto

Pizzeria punger ud af sidste penge: Vil redde lokalt butiksliv

Hos Skælskør Pizzeria & Steakhouse har man sat sig for at støtte butikslivet ved at bruge flere penge – og lægge hver en krone lokalt. Det sker, selv om pizzeriaet selv er ramt og kun tjener halvdelen af en normal omsætning som følge af coronakrisen.

24. april 2020

Når man ikke tjener penge, er man nødt til at spare. Sådan tænker de fleste erhvervsdrivende nok i denne tid, hvor coronavirus har lukket store dele af Danmark ned og holdt kunderne hjemme.

Men ikke hos Skælskør Pizzeria & Steakhouse.

Her har ejer Michael Taskiran nemlig sat sig for at holde det lokale butiksliv kørende ved at bruge flere penge end normalt. Også selv om han i dag selv kun tjener halvdelen af en normal omsætning.

- Lige nu kan vi kun levere takeaway, som jeg får 50 procent af min indtjening fra. Det er lige nok til, at jeg kan betale mine faste udgifter. Og så er der et lille overskud, som jeg kan bruge til at hjælpe andre, forklarer han.

Blandt andet har ejeren af pizzeriaet netop købt syv gavekort hos syv af byens lokale frisører. De vil henover de næste syv uger blive udloddet i en ugentlig konkurrence blandt pizzeriaets kunder.

En langsigtet plan Hele idéen er at sørge for, at lokale erhvervsdrivende - som for eksempel frisører - ikke er tvunget til at dreje nøglen om som følge af udbruddet af coronavirus og nedlukningen af Danmark.

"Næste gang vil jeg måske støtte boghandleren eller tøjbutikkerne og købe gavekort fra dem."

- Næste gang vil jeg måske støtte boghandleren eller tøjbutikkerne og købe gavekort fra dem. Alle dem, jeg kan støtte, vil jeg støtte. Og jeg har opfordret mine medarbejdere til at gøre det samme, fortæller Michael Taskiran, der også gratis uddeler andres flyers med sin takeaway for at hjælpe det lokale butiksliv.

Af samme grund er han i dag stoppet med at købe råvarer fra Grønttorvet i København, som han plejer. Alt lige fra salat, tomat og løg er i stedet købt hos de lokale butikker, før det ender på pizzaen og ud af huset.

- Jeg har meddelt, at jeg ikke skal have mine varer derfra (fra Grønttorvet, red.) de næste syv-otte måneder. For det nytter ikke, at jeg kun køber lokalt et par gange. Det her skal være langsigtet, siger pizzeria-ejeren.

Flere vil støtte lokalt Og han er langt fra den eneste, der tænker på samme måde. Det gør både andre lokale ehvervsdrivende og kunderne, fortæller formand for Skælskør Erhvervsforening, Pia Kimer.

Noget, der hilses velkomment, forklarer hun.

"Jeg kan mærke, at det her hjerteblod dukker op flere steder. At vi har lyst til at passe på hinanden og byen."

- Jeg kan mærke, at det her hjerteblod dukker op flere steder. At vi har lyst til at passe på hinanden og byen. Og det er fantastisk, at nogle tænker sådan, siger formanden for erhvervsforeningen.

Men det er ikke kun en god ting, at flere - særligt nu - vælger at bakke op om lokalområdet. På grund af coronakrisen er det slet og ret nødvendigt, fortæller Pia Kimer.

- Nu har vi set, hvordan gaderne ser ud, når de er tomme. Og hvis vi vil have butikker på den lange bane, så skal vi bakke op lige nu. Men i høj grad også fremadrettet. Det gælder om at rykke frem i bussen og passe på det, vi har, slår hun fast.

Har brug for hinanden Frygten for at se flere tomme gader er således også grunden til, at ejeren af Skælskør Pizzeria & Steakhouse har valgt at bruge nogle af sine sidste penge på at hjælpe andre.

For på den måde håber han, at hjælpen kommer igen. Ligesom god karma har ry for at gøre det.

- Jeg ønsker ikke, at flere butikker skal lukke på grund af coronavirus. For det vil påvirke os alle sammen. Hver gang én lukker, påvirker det hele lokalområdet, fortæller Michael Taskiran og peger på, at Skælskør med lige under 6.500 indbyggere er en lille by.

Fraflytninger vil derfor nemt kunne mærkes på byens økonomi, mener han - og også på et pizzerias.

- Vil vi gerne have folk til at flytte til byen? Vil vi gerne have dem til at blive her? Så må butikkerne ikke lukke. For så dør hele byen til sidst. Og jeg tjener heller ingen penge, hvis der ikke er nogen kunder, siger ejeren af det lokale pizzeria.

- Vi har brug for hinanden. Derfor bør vi støtte lokalt og hjælpe hinanden, slår Michael Taskiran fast.