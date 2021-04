Se billedserie Vedtages lokalplan med tvangslukning af skortpladsen venter ny klagesag, retssag med krav om erstatning, ligesom skibsmægler J. Poulsen vil indbringe sagen for Transportministeriet. Dronefoto: Morten Mikkelsen.

Pistolen for panden om tvangslukning af skrotplads i havn

Efter mere end to år må tvangslukket skrotplads genåbne, hvis politikerne ikke vedtager lokalplan for et meget lille havneområde. Vedtages lokalplan 1230 venter klagesag, restsag med krav om erstatning samt klage til Transportministeriet.

Slagelse - 09. april 2021 kl. 06:10 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Lokalplan 1230 har været mere end to år undervejs, efter politikerne i februar 2019 nedlagde et §14-forbud mod HJMs udskibning af skrot fra havnen i Korsør. Et forbud der kun er lovligt, hvis der vedtages en ny lokalplan. Det er nu søgt gjort to gange.

