Pinsens kunstdage gennemføres

På trods af corona-situationen bliver årets kunstdage i pinsen gennemført. I hele Midt- og Vestsjælland har godt 100 udstillere valgt at åbne dørene for publikum, og 28 af dem har hjemme i Slagelse Kommune, hvor de byder indenfor 30.-31. maj og 1. juni klokken 11-17.

Kunst og Corona er ikke det bedste match, og det har derfor været uvist, om det kunne lade sig gøre at gennemføre arrangementet. Konklusionen er dog blevet, at kunstdagene er et af de få kulturelle arrangementer, der kan lade sig gøre at afvikle på forsvarlig vis, fordi der typisk ikke er ret mange besøgende hvert sted ad gangen.

»Vi har haft mange overvejelser undervejs, og alle kunstnere har haft mulighed for at melde fra, hvis de ikke var trygge ved at være med. Alle udstillingssteder er blevet bedt om at efterleve de aktuelle retningslinjer fra myndighederne, og de melder klar til at tage imod de besøgende«, lyder det fra arbejdsgruppen bag kunstdagene.