Pillede valgplakater ned: 21-årige sigtet for groft hærværk

- Det er et angreb på demokratiet, og faktisk føler jeg, at nogle forsøger at bremse mig som ny kandidat til byrådet, fortalte sidstnævnte, der fik så mange af sine alt i alt 100 valgplakater revet ned, at det var svært at få øje på hans kontrafej noget sted i byen.