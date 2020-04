Artiklen: Pige taget ud af skole: Lærerinde beskyldt for at mobbe og slå

Pige taget ud af skole: Lærerinde beskyldt for at mobbe og slå

I december så hun sig kaldet til uopfordret at skrive til pigen via intranettet, at hun bar hvide og dermed forkerte sko under luciaoptoget på skolen. Det havde hun set på en video, hvilket ifølge lærerinden var kritisabelt.

En 11-årig piges valg af fodtøj under et luciaoptog og en populær danse-app for børn ved navn »TikTok« er åbenbart det, der kan få bægeret til at flyde over og gøre en navngiven lærerinde på Stillinge Skole gal i skralden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her