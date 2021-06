Se billedserie Først traf byrådsflertal en beslutning om at sende Kirkens Korshær på gaden i Korsør og Skælskør. Nu trækkes der en smule i land, efter man er blevet klogere. Her et billede fra Skælskør.

Piben har fået en anden lyd: Borgmesterparti vender på tallerken i varmestuesag

Et flertal bestående af ikke mindst Socialdemokratiet har stået stejlt på, at Kirkens Korshær ikke længere skal stå for drift af varmestuer i hverken Skælskør eller Korsør. Man har dog et standpunkt, til man tager et nyt.

Slagelse - 12. juni 2021 kl. 06:50 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det har ikke just skortet på knubbede ord, når kritikere har skullet omtale et byrådsflertals farvel til Kirkens Korshær som driftsansvarlig for varmestuerne i Skælskør og Korsør.

Snarere har beslutningen ført til mærkbare bølgeskvulp, og styrtsøen er således ikke bare skyllet ind over Kirkens Korshær, men også de mange brugere af tilbuddene, hvoraf flere mener, at kommunen - hvis rusmiddelcenter er udset som ansvarlig for driften i fremtiden begge steder - ikke er den rette aktør.

Kritikken fra korshæren har også lydt på manglende inddragelse i processen, ligesom april måneds byrådsdagsordens lukkede punkt om varmestuernes fremtid i den grad vakte vrede.

Borgmester: Nu skal vi videre

Nu lader det imidlertid til, at flertallet bag beslutningen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, er blevet klogere.

Det siger i hvert fald borgmester John Dyrby Paulsen (S), som erkender, at forvaltningen har haft en »forkert opfattelse«, ligesom der er sket en »fejlkommunikation«.

Efter et møde med Kirkens Korshær om forløbet - på korshærens initiativ - er det nu blevet en mulighed, at selvsamme NGO måske alligevel kan blive i Skælskør, selv om varmestuen her ser ud til at overgå til kommunalt regi i sommeren 2022.

Dermed er det stadig planen, at Korsørs varmestue skal på kommunale hænder.

Tidsplanen for en overdragelse er for nylig blevet godkendt i udvalget for specialiserede borgerindsatser, og når det sidste byrådsmøde inden sommerferien finder sted på mandag i næste uge, ventes forsamlingen - i hvert fald et flertal - at godkende planen endeligt. Og dog.

- Nu kigger vi på tingene igen. Opfattelsen har her hos os været, at de kun ville drive den, hvis tingene hang sammen. Altså hvis også Korsør var en del af det. Men det har de aldrig givet udtryk for, selv om det har været vores forståelse, siger John Dyrby Paulsen (S), der over for byrådsmedlemmer forklarer, at man troede, at samdriften af de to varmestuer var en forudsætning for korshæren.

- Men dette er altså ikke tilfældet lyder det i udsendt mail fra borgmesteren, som er parat til at lade Kirkens Korshær drive varmestue i Skælskør alligevel.

- På den baggrund vil jeg snarest tage kontakt til partierne og drøfte mulighederne for dette, herunder mulighederne for allerede på næste byrådsmøde, at etablere rammerne for at arbejde henimod en sådan løsning, skriver han til sine politiske kolleger.

Dialog bærer frugt Således er kommunen nu i kontakt med Kirkens Korshæren om muligheden for at lade sidstnævnte fortsætte med driften i Skælskør, mens altså Korsør - hvor beslutningen om et farvel synes mejslet i granit - fortsat skal overgå til kommunens egne aktører i henhold til planen. Rettere når samarbejdsaftalen med Kirkens Korshær udløber om under tre uger.

Det er ifølge Hanne Merete Pedersen, Kirkens Korshærs leder af det sociale arbejde i Slagelse Kommune, godt, at kommunen trods alt nu lytter.

- Dialog er vejen frem, siger hun uden at gå i detaljer.

Med et byrådsmøde forude ved man ikke, hvad der kan ske, antyder hun på baggrund af en samtale med Slagelse Kommune, herunder borgmesteren.

- Vi har haft brug for at tale forløbet igennem, og vi afventer nu, hvad der bliver besluttet senere på måneden. Vi har haft en drøftelse, og det er dejligt, at han ville mødes med os, siger Hanne Merete Pedersen, der mener, at det er fornuftigt at se hinanden i øjnene efter over 30 års samarbejde.

Undren og glæde Hos Venstre, og særligt det pågældende udvalgs to medlemmer Christopher Trung og Jørn-Ole Didriksen, er der tilfredshed at spore. De hæfter sig desuden ved, at særligt Socialdemokratiet vender på en tallerken, og at det bør ske i forhold til Korsørs varmestue også, hvor driften overgår allerede om en måned.

- Vi er glade for, at Socialdemokratiet nu faktisk lytter. Fra Venstre har vi hele tiden holdt fast i, at vi ikke forstår, hvorfor varmestuen i Skælskør skal lukkes, ej heller hvorfor Kirkens Korshær ikke må genopstarte varmestuen i Korsør. Nu er Socialdemokratiet gået med til at lade varmestuen i Skælskør fortsætte, men fra Venstre ser vi stadig ingen grund til, hvorfor at Kirkens Korshærs arbejde med en varmestue i Korsør ikke kan genoptages, skriver de to politikere i en fælles udtalelse, hvor de samtidig slår på tromme for, at Rådet for Socialt Udsatte høres, inden der træffes en endelig beslutning.

Og herfra spares der ikke på de mestendels konstruktive, men også kritiske gloser.

- At Slagelse Byråd endda vælger rent organisatorisk at placere varmestuedrift under et Rusmiddelcenter, viser også total mangel på indsigt i kerneydelsen. Som case kan nævnes en situation, hvor en borger ønsker en samtale med en medarbejder om det at være i behandling i Rusmiddelcentret og samtidig have et sidemisbrug af medicin - den fortrolighed vil aldrig opstå, når samtalepartneren er en ansat i Rusmiddelcentret, lyder det blandt andet i en udtalelse dateret 1. juni.

Ifølge kommunens rusmiddelcenter er der dog intet at være bekymret for.

I et bilag til punkt, der behandles nu på mandag på økonomiudvalgets møde, står der således:

»Rusmiddelcenteret er stærkt optaget af at yde en relationelt funderet, akut og umiddelbart afhjælpende indsats til disse borgere - med en anerkendende og skadesreducerende tilgang - som også har til hensigt at skabe og fastholde tillid til, at hjælpen og omsorgen kun er velment og til gavn for disse borgere i målgruppen. Samme tilgang praktiseres bl.a. i Rusmiddelcenterets substitutionsbehandling.«

