Peter E. Olsen åbner outdoorbutikken JagtAgenten midt i en coronatid, hvor flere danskere har fundet ud af at bruge den danske natur. Derfor er butikken nødvendig, mener han - også for at bidrage med vigtig viden. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Peters store drøm realiseres nu: Se hvad han åbner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peters store drøm realiseres nu: Se hvad han åbner

Slagelse - 09. september 2020 kl. 15:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Intet er så galt, at det ikke er godt for noget«. Sådan lyder det velkendte motto, og det er butiksejer Peter E. Olsen helt enig i.

I morgen, torsdag, åbner han nemlig outdoorbutikken JagtAgenten i Slagelse midt i en coronatid. Og det er slet ikke så skidt endda.

- Folk har fundet ud af at bruge den danske natur. Og det skyldes i høj grad coronavirussen, der har tvunget os til at holde ferie hjemme i Danmark, fortæller butiksejeren, der derfor mener, »at der mangler en butik som JagtAgenten«. Måske mere end nogensinde før.

For flere danskere har under coronakrisen kastet sig ud i eksempelvis at fiske, sejle eller drage af sted på vandretur. Og de fleste af de nye brugere af den danske natur er »glade amatører«.

Behov for viden - Så der er behov for et sted, hvor man kan få noget viden. Og ikke bare varen. Derfor er jeg her ikke bare for at sælge, siger Peter E. Olsen, der er et kendt ansigt i lokale jagtkredse og vil trække på sin erfaring til at rådgive kunder.

Tidligere har han i mange år været ansvarlig for Jagt & Fritidshuset, der blandt andet lå på Sorøvej i Slagelse og også havde afdelinger i Jyderup og Næstved, før butikskæden lukkede.

Efterfølgende har Peter E. Olsen brugt en årrække som kørende sælger for en af Danmarks største leverandører på området, Guntex.

Men åbningen af JagtAgenten, der sælger bæredygtigt tøj og udstyr samt er indrettet med genbrugsmaterialer, er med hans egne ord »en livslang drøm, der nu går i opfyldelse«: Artiklen fortsætter efter billedet...

JagtAgenten, der også åbner med en online-shop, sælger bæredygtigt tøj og udstyr. Og så er lokalerne på Smedegade i Slagelse indrettet med genbrugsmaterialer. Foto : Jens Wollesen



- Nu har jeg brugt små 12 år på landevejen, hvor jeg har bidt mærke i, at rigtig mange outdoorbutikker har ringet til mig og spurgt, hvordan de skal drive forretning. Og så tænkte jeg en dag: »Hvis jeg kan drive deres forretning, så burde jeg måske drive min egen«, fortæller Peter E. Olsen.

Det bæredygtige aspekt er vigtigt, mener han. Derfor har JagtAgenten indgået et samarbejde med leverandøren Jack Wolfskin, som sælger dokumenterbart bæredygtige produkter.

Ifølge Peter E. Olsen bliver produkter fra firmaet blandt andet fremstillet af plastik samlet op ved strande og i byer i Afrika, hvor plastikken kan afleveres på stationer og ombyttes til en fiskesnor og en krog, der giver mulighed for mad på bordet.

- Den cirkel er jo fantastisk. Og bæredygtighed på den måde er fremtiden. Vi har kun den ene klode, vi har. Og den skal vi passe på. Også for de kommende generationers skyld, fastslår ejeren af JagtAgenten.

Åbner også onlineshop Foruden at slå dørene op på Smedegade 79 i Slagelse, åbner JagtAgenten også en online-shop fra den 1. oktober.

Åbningen nu tre uger før, kalder Peter E. Olsen derfor en slags »øvelsesåbent« inden den helt store åbning.

- Det er de lokale, der får lov til at komme først. Og så åbner vi op for resten af Danmark bagefter, forklarer butiksejeren, der ønsker at inddrage kunderne i udviklingen af JagtAgenten.

Derfor vil han også bruge de kommende tre uger på at danne sig vigtige erfaringer, forklarer han:

- Jeg forestiller mig, at jeg skal høre en masse. Og forbrugeren er den bedste at høre fra. For jeg tror, at jeg har gjort det rigtigt. Men i sidste ende er slutforbrugeren jo den hårde dommer, vurderer Peter E. Olsen.