Dan Mejsner har kastet håndklædet i ringen. Han giver op efter et års kamp for overlevelse, og med en privatøkonomi i ruiner er han tvunget til at træde ud af livsværket. Foto: Thomas Olsen

Personlig konkurs tvinger Dan Mejsner ud af livsværket

Slagelse - 20. januar 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 25-årige bager Dan Mejsner har siden åbningen i Priorgade i Slagelse for bare et par år siden udvidet med nye butikker i såvel Glumsø som Korsør og ansat endnu flere folk. Nu er eventyret dog slut. På sin vis i hvert fald.

Dan Mejsner har nemlig smidt håndklædet i ringen og indrømmer over for Sjællandske, at han - om muligt lidt kækt - har slået for stort et brød op.

- Jeg har forberedt mig selv på det i et år nu. Jeg er jo iværksætter, men har fået sat en stol for døren, fordi jeg har gabt over for meget, lyder det fra bageren, der de seneste år har set flyvende ud i forhold til nyåbninger af såvel bagerbutikker som en café i Næstved.

Facaden er dog krakeleret, og i løbet af 2017 har Dan Mejsners eget fokus været på at redde, hvad reddes kan. Derfor har han nu solgt virksomheden, hvormed godt 60 arbejdspladser bevares.

- Der er ingen tvivl om, at Mejsner som bager er en succes, og jeg har også lovet at sælge fra, så vi bevarer de arbejdspladser og det livsværk, jeg har skabt, siger en tydeligt berørt Dan Mejsner, der altså tvinges ud grundet personlig konkurs.

Han indrømmer i den forbindelse, at han har truffet et valg om ikke at fokusere på utilfredse ansatte og deres krav om betaling af eksempelvis manglende løn og pension.

- Det er et godt produkt, Mejsner har, og jeg har aldrig villet sætte det over styr. Mit fokus har derfor været at skabe ro om arbejdspladserne, og jeg indrømmer, at der været nogle personsager. Det har man, når man har over 60 ansatte, siger Dan Mejsner, som ifølge Sjællandskes oplysninger har flere udeståender.

Et af dem skal behandles i fogedretten i februar. Tidligere er han dog blevet væk netop derfra.

- Nogle har haft udspil i fogedretten, hvor jeg ikke er mødt op. Jeg har svaret retten, men har tabt. Det gør man, når man ikke møder op, og jeg ærgrer mig over, at folk er blevet trådt over tæerne. Jeg har dog brugt mine ressourcer anderledes - for at bevare virksomheden og de ansatte, siger han og bedyrer, at han ikke er så »skyldig«, som eksempelvis Facebook-rygtestrømme tegner billedet af.

- Jeg er overbevist om, at sandheden om min kamp for denne virksomhed en dag kommer frem. Det er den, jeg brænder og har brændt for, lyder det fra Dan Mejsner.