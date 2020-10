Person fundet efter redningsaktion ved Storebæltsbroen

Redningshelikopter, Falcks redningsbåd og dykkere fra Fyn var torsdag eftermiddag i aktion i Storebælt ved højbroen på Storebæltsbroen.

Klokken 13.41 blev det anmeldt, at en bil kort forinden var standset midt på højbroen, hvorefter en person var hoppet ud fra broen.

Bilen var på vej mod Fyn. Det er uvist, om den springende person varen mand eller kvinde.

Vagtchef ved Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi ønsker ved 16-tiden ikke af hensyn til pårørende at oplyse yderligere ud over, at det er lykkedes redningsmandskabet at finde en person i vandet.