Se billedserie David og Camilla Linnnebjerg flyttede til Omø for halvanden måned siden. Lørdag havde de første åbningsdag på Restaurant Perle.

Perlen på Omø har fået nyt liv

Slagelse - 16. april 2019 kl. 11:43 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omø: Ved Perlestranden på Søvej i Kirkehavn på Omø ligger Perlen. Perlen har længe været og er fortsat en vigtig del af Omøs dna, og det sørger et ungt par fra Vordingborg nu for, at den bliver ved med at være.

Et arbejdsliv på dels Autismecenter Storstrøm i Vordingborg, dels et ugeblad i København samt et skoleliv som én ud af næsten 30 elever i en klasse er skiftet ud med livet som henholdsvis forpagterpar og elev nummer otte på Omø Skole.

- Camilla pendlede til København, og så nærmest kun Noah to timer om dagen, og selv så vi heller ikke noget til hinanden, fortæller David Linnebjerg, der trods at den lille familie udadtil levede det gode liv i Vordingborg med lækkert hus og gode jobs, savnede et liv med mere mening, nærvær og sammenhold.

Omø var kommet på landkortet for allerede 16 år siden, da David Linnebjerg besøgte en efterskolekammerat fra øen i Smålandsfarvandet, og sidenhen som stedet for den årlige fodboldskole, hvor både far og søn deltog som henholdsvis træner og spiller.

- Camilla lagde mærke til, at vi ikke rigtig kunne lægge Omø bag os, når vi kom hjem, og samtidig var der udsigt til, at hendes arbejdsplads skulle lukke, hvorfor der under alle omstændigheder skulle ske noget nyt, fortæller David Linnebjerg, der i sommer tog hele familien med i sommerhus på Omø. hvilket blev et afgørende valg.

For derfra var beslutningen om et radikalt skifte nem, og med Noahs accept blev telepælene rykket op i Vordingborg og kontrakten som forpagtere på Restaurant Perlen underskrevet.

Og lørdag åbnede Restaurant Perlen så igen efter en længere periode, hvor ikke meget er sket på stedet.

- Vi havde næsten fuldt hus, og det gik rigtig godt, selv om Camilla havde rigtig travlt i køkkenet, siger David Linnebjerg, der selv har fået jobtitlerne tjener og altmuligmand, hvorimod Camilla agerer kok.

- Vi har på en måde fået en anden tilgang til tingene ved at flytte til Omø. Her hjælper vi hinanden på kryds og tværs, værner om hinanden og engagerer os på en anden måde, end vi nogen sinde gjorde i Vordingborg, siger David Linnebjerg, der indtil videre kun ser fordele ved at have gjort Omø til familiens nye base.

- Vi har plads til knap 50 gæster indenfor og cirka det samme udenfor, så vi håber på en travl sommer, siger David Linnebjerg, der også kan tilbyde sine gæster overnatning i Perle-hytterne ved Perlestranden.

Bordreservation og booking af feriehytter kan ske på Perlens hjemmeside.