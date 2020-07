Perle ud mod Storebælt kan fortsat blive din

- Hele branchen har været nedlukket og er jo ramt på forretningen. Jeg synes i det lys, at det er positivt, at vi har haft to fremvisninger, siger han og tilføjer, at en af de interesserede, der allerede før krisen bestilte en rundtur på grunden, fortsat arbejder med sagen.