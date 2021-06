Se billedserie Arkitekt Torben Wissings forslag til, hvordan den nye bebyggelse på Fordgrunden kan komme til at tage sig ud med grønne tage og forskelligartede facader. Der tages også højde for udretningen af krydset.

Send til din ven. X Artiklen: Penthouse-lejligheder og grønne tage på vej ved tidligere bilhandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Penthouse-lejligheder og grønne tage på vej ved tidligere bilhandel

Lokalplan med mange finesser, der giver mulighed for at bygge op til 85 boliger, er fremlagt for centralt beliggende grund. Plan roses af udvalgsformand. Politikere håber, at byggeri og udretning af vejkryds kan ske samtidig.

Slagelse - 10. juni 2021 kl. 06:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

I årtier har der været solgt Ford-biler, men fremtiden handler om boliger på Fordgrunden i Smedegade. Og det kan blive et ganske specielt byggeri med mange finesser, ihvertfald hvis bygherren følger det forslag til lokalplan, som netop har været til behandling i kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter.

Læs også: Vejen er banet for milliondyrt lyskryds trods protest

- En af de bedre lokalplaner, lyder det fra udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) om det forslag, som er udarbejdet af den lokale arkitekt Torben Wissing.

Et forslag der tager højde for politikernes tidligere vedtagelse af, at der skal skæres et stykke af grunden, så Rosenkildevej og Parkvej kommer til at stå helt lige overfor hinanden, hvilket jo langtfra er tilfældet i det noget kringlede kryds i dag.

Omkring 80 boliger Forslaget til Lokalplan 1246 giver mulighed for en etageboligbebyggelse med cirka 85 boliger. Bebyggelsen planlægges som en randbebyggelse langs Smedegade og Rosenkildevej i op til fire etager med et antal penthouselejligheder som en femte etage.

- Det er godt, at man laver den femte etage med penthouse-lejligheder, der er trukket tilbage fra facaden, så byggeriet ikke kommer til at virke så stort i forhold til omgivelserne, siger Jørgen Grüner.

I den oprindelige plan var der egentlig kalkuleret med fem fulde etager, men det er blevet ændret i forbindelse med en for-offentlighedsfase, hvor der er indkommet flere indsigelser.

- For at hindre skyggegener må maksimalt halvdelen af bebyggelsen opføres i op til fem etager, står der at læse i dagsordenen for mødet.

Her oplyses det også, at indsigelser er årsag til, at det kommer til at fremgå af planen, at der skal være en legeplads på minimum 50 kvadratmeter.

Skiftende facader og grønne tage

Arkitekt Torben Wissing fremhæver, at selv om der bliver tale om en randbebyggelse langs Rosenkildevej og Smedegade, så vil man lave skift i facadeudtrykket både med hensyn til mure og vinduer, så det kommer til at se ud som enkelthuse i en gadelinje.

Bygningerne skal opføres med flade tage med mulighed for etablering af solfangere og tagterrasser.

Arkitekt Torben Wissings forslag til, hvordan den nye bebyggelse på Fordgrunden kan komme til at tage sig ud med grønne tage og forskelligartede facader. Der tages også højde for udretningen af krydset.

- Her er mulighed for at lave grønne tage, også kaldet Sedum-tage, hvor en del af regnvandet kan opsuges, siger Torben Wissing.

Sedum-tagene har en overflade af stenurter.

God parkeringsløsning Planen giver mulighed for, at stueetagen kan indrettes til enten boliger eller kontorerhverv.

Bag randbebyggelsen etableres et gårdrum med fælles opholdsarealer, legeplads og parkering. Mod det indre gårdrum kan der etableres altaner orienteret mod syd og vest.

- Det vil være attraktivt for beboerne, og det samme vil beliggenheden tæt på byen, siger Torben Wissing.

Han fremhæver også, at man i forbindelse med byggeriet kan nyde godt af, at der i forvejen er en underjordisk parkering med plads til 40 biler.

- Det betyder, at vi stort set kan leve op til kravet om parkering på egen grund, siger Torben Wissing.

Søger investorer Grunden ejes af familien Petersen, der i mange år drev Ford-virksomheden.

Torben Wissing oplyser, at det er en mulighed at bygge 80 lejligheder på hver 100 kvadratmeter.

- I forbindelse med lokalplan-processen skal der søges investorer, og om der bliver tale om ejerboliger eller lejeboliger, og hvor store de skal være, vil afhænge af, hvilke investorer der melder sig, siger Torben Wissing.

Jørgen Grüner siger, at han håber på, at der bliver tale om store ejerboliger.

- Dem er der brug for i bymidten, hvor der i forvejen er nok mindre lejeboliger, siger formanden for udvalget for miljø, plan og landdistrikter.

relaterede artikler

Mange meninger om kryds ved Ford 11. juni 2020 kl. 09:04

Politikere uenige om vejløsning ved Ford-grund 07. maj 2020 kl. 06:06