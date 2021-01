Pensionister får mere

2021 starter med et økonomisk løft for 57.500 danske pensionister, og 1.064 af dem bor i Slagelse Kommune.

Af Per Vagnsø

Flere kan se frem til et løft i deres månedlige pension fra PensionDanmark på mellem 3,5 og 10 procent.

Eksempelvis vil et 73-årigt PensionDanmark-medlem på livsvarig pensionsydelse få en stigning på 5,75 procent.

- Det er rigtig godt, at vi kan give vores pensionister en flot stigning i pensionerne. Det vil gøre en positiv forskel i en svær tid. Fremadrettet må medlemmerne dog regne med mere beskedne reguleringer som følge af at investeringsafkastet i de kommende år nok bliver mere behersket, siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

De stigende udbetalinger skyldes, at PensionDanmark løbende reserverer penge til at hæve udbetalingerne i takt med prisudviklingen i samfundet.

For at medlemmernes pensioner både udvikler sig stabilt og fastholder deres købekraft, fastlægges udbetalinger i PensionDanmark, så der er plads til at kunne regulere pensionerne hvert år.