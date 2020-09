Kommunen har i følge et regnestykke fra forvaltningen tjent over 10.000 kr. ved denne sommer at dele gratis svømmebilletter ud til skolebørn og udsatte boligområder, selv om morgensvømmere og pensionister umiddelbart synes at mangle i regnestykket. Arkivfoto

Penge tjent ind på gratis svømmebilletter

Over 10.000 kroner er tjent ind i Korsør Svømmehal som følge af gratis billetter til skolebørn og tre udsatte boligområder.

Slagelse - 18. september 2020

Det har vist sig at være en god økonomisk forretning, at kommunen brugte en del af puljen til sommerferieaktiviteter til tilbyde alle skolebørn i kommunen en fribillet til Korsør Svømmehal, mens Slagelse Svømmehal var lukket grundet renovering. Billetten skulle eleverne selv printe ud. Hertil blev der givet 500 fysiske billetter til uddeling blandt børn i de tre udsatte boligområder Parkvej i Skælskør, Ringparken i Slagelse) og Motalavej i svømmehallens hjemby.

Besøgende i Korsør i sommeren 2019 var på 1009 personer, mens 2023 blev registreret som gæster i svømmehallen i denne sommer.

Forvaltningen har givet politikerne i kulturudvalget en redegørelse om, hvorfor de gratis billetter er endt som en god forretning, der har givet en ekstra indtægt på over 10.000 kroner i sommerperioden sammenlignet med sommeren før, hvor der ingen gratis billetter blev uddelt.

Der blev benyttet 444 printede elektroniske fribilletter og 37 fysiske billetter fra de tre boligområder.

Flest fra Motalavej Men alle børn og unge fra boligområderne har også fået en elektronisk billet fra deres skole, så muligvis har flere besøgt svømmehallen mere end en gang. Derudover er familierne fra de tre boligområder mindre bemidlet, og det kan derfor forekomme uoverskueligt at komme fra Skælskør eller Slagelse til Korsør for en tur i svømmehallen, hedder det i redegørelsen, som derfor fastslår, at de 37 benyttede fysiske billetter derfor nok overvejende er brugt af børn/unge fra Motalavej, hvor der bor cirka 260 børn/unge i skolealderen.

Regnestykket Den ekstra indtjening på over 10.000 kroner fremkommer ifølge redegørelsen til politikerne på følgende måde:

Trækkes de 444 elektroniske fribilletter samt de 37 fysiske fribilletter fra antallet af besøgende i sommeren 2020, og kigges der på differencen mellem de to sommerferier, så har der været 830 flere besøgende i Korsør Svømmehal denne sommer sammenlignet med sommeren 2019. Det vil sige, at gennemsnitligt har hver barn/ung med fribillet været ledsaget af 1,7 betalende personer. En indgangsbillet koster 30 kr. Altså har der været en indkomst på (830 x 30 kr.) 24.900 kr. Udgifterne til fribilletterne har været ((444+37) x 30 kr.) 14.430 kr. - altså har der været en ekstra indkomst på 10.470 kr. for sommerperioden. Dertil må det forventes, at der ydermere har været en ekstra indtjening på mad/drikke og så videre. Det har derfor været en økonomisk fordel at frigive fribilletterne til børn og unge i skolealderen.

Så mon ikke de gratis svømmebilletter også dukker op som del af sommerferieaktiviteterne i 2021? Selv om både sommerens morgensvømmere og pensionistsvømmere udmiddelbart synes at mangle i regnestykket, for de betaler ikke 30 kr. per billet men har måneds- eller årskort.