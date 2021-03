Der var stort flertal for foreløbig at sætte en halv million kroner af til forsorgsmuseet på det tidligere Andersvænge. Selv Jørgen Grüner (SF) stemte for, selv om han tidligere har stemt nej. Han vil dog ikke støtte til næste år, når de sidste 14,5 million kroner skal bevilges af byrådet, men alt tyder dog på, at der vil være flertal alligevel. Foto: Kim Brandt

Penge til forsorgsmuseum og forslag om millioner til bevægelse i folkeskoler

På byrådets møde sagde et flertal ja til i første omgang at bevilge en halv million kroner i år til at sikre bygningens facade og tag. Næste år er der dog afsat hele 14,5 millioner kroner på budgettet til en nænsom indre renovering af bygningen, der også skal gøres mere handicap-venlig.

Folkene bag Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge i Slagelse kan glæde sig over, at der nu snart sker noget på det noget forfaldne museum.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her