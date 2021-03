Stier er ikke kun for gående. Også cyklister skal have stier at færdes på, og det kommer i fremtiden blandt andet ved at være ved Byskovvolden i Slagelse. Arkivfoto

Penge til både trailerbane og unik sti: Byskovvold vil få sin egen naturoase

Det første gælder over en bred kam renovering af kommunens stier, der flere steder har brug for en kærlig hånd i forhold til enten pasning eller pleje.

I Slagelse ved Byskovvolden vil planerne om en trailerbane og herunder et trailcenter få en andel af de afsatte midler, og det samme vil Lagunestien, der er en natursti, der strækker sig fra Korsør til Næstved via Skælskør, Bisserup og Glænø.

Sidste og femte projekt refererer tilbage til alle de øvrige fire, da det handler om fra kommunens side at have ansat en såkaldt ressourceperson, der dels kan agere myndighed og dels indgå i igangværende samarbejder samt lave aftaler med lodsejere, borgere og andre interessenter i forhold til etablering af nye samt drift af eksisterende stier.

På erhvervs og teknikudvalget blev det, som af administrationen foreslået, besluttet at fordele de i alt ti millioner ligeligt fordelt over de næste fire år (2021-2024), med henholdsvis 700.000 kroner om året til renovering af stier samt en halv million årligt til en blanding af skiltning, faciliteter og belysning.

Planerne om en trailerbane bliver også betænkt med en halv million kroner per år, Lagunestien med 200.000 kroner om året, og endelig er 600.000 kroner årligt afsat med tanke på en overordnet ressourceperson til at holde hånd i hanke med det hele.

Hele manøvren er tænkt som et skridt i retning i at udbygge et sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune for både gående og cyklister.

Foreninger som Slagelse Mountainbikeklub, spejderne, løbeklubber, streetforeninger og så videre menes at være målgruppen i et område, hvor flere borgere længe har ønsket en udvikling.

- Jeg har længe vidst, at idrætsforeninger har haft idéer for området. Men det kræver jo også, at man politisk sætter sig for at få gjort noget. Jeg har spurgt alle politikere stort set, men der har ikke været et projekt, og det var jo egentlig ærgerligt, siger han.