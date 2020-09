Penge til Ydun efter mail sendt til en forkert adresse

Men det skete ikke. For ansøgningen, der var sendt rettidigt, viste sig at være sendt til en forkert mail- adresse.

Politikerne beslutter at støtte forsamlings- huset med et skævt beløb på 94.578,75, mens Ydun-bestyrelsen selv skal finde et lidt mere lige beløb på 8.407,00 kroner for at nå det samlede ansøgte beløb.