Se billedserie Stifter af Stop Spild Lokalt Rasmus Erichsen (tv) takker iført mundbind og med afstandshåndtryk afdelingsformanden for Lederne Vestsjælland Jesper Hedegård Webbe for en donation på 13.500 kroner. Privatfoto

Penge til Stop Spild Lokalt giver fortsat corona-hjælp

Lederne Vestsjælland har doneret 13.500 kr. til Stop Spild Lokalt i Korsør, der dermed kan fortsætte ekstra hjælpeindsats for trængende, der er ramt af eller er bange for corona.

Slagelse - 17. november 2020 kl. 07:40 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det koster ikke bare frivillige kræfter med også penge at hjælpe og bekæmpe madspild. Med corona kræves også en ekstra hjælpeindsats til udsatte, der enten er ramt af eller bange for at gå ud på grund af faren for coronasmitte.

- Vi kører nogle særlige hjælpepakker ud til folk, der er isoleret på grund af corona, ligesom vi også hjælper med at handle ind, men det er opgaver, der koster penge til brændstof og kørsel, siger Benjamin Erichsen fra Stop Spild Lokalt i Korsør. Blandt andet bruger kommunens sagsbehandlere også Stop Spild Lokalt.

Han er derfor taknemmelig for, at hans søn og stifter af Stop Spild Lokalt med et afstandshåndtryk og iført mundbind takkede for og tog imod en donation på 13.500 kroner fra Lederne Vestsjælland. Pengene gør det muligt for Stop Spild Lokalt at fortsætte med det særlige coronaberedskab i Korsør.

Ledernes engagement - Når vi støtter de lokale foreninger, der arbejder mod madspild, er det for at vise Ledernes engagement i kampen mod madspild ved at anerkende de lokale frivillige, som gør en stor indsats på dette vigtige område med hjælp til svagt stillede i vores lokalområde, siger Jesper Hedegård Webbe. Han er afdelingsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Lederne. Han tilføjer, at selv om hjælpeindsatsen er frivillig, så har foreningerne også brug for penge til for eksempel køleskabe, hvor overskudsmaden kan opbevares på hygiejnisk vis, indtil den kan uddeles.

Undgå madspild Jesper Hedegård Webbe minder om, at FN's landbrugsorganisation anslår, at en tredjedel af alle de fødevarer, der produceres på verdensplan, ender med at blive smidt ud, så madproduktionen påvirker klimaet og miljøet negativt, uden at nogen får gavn af maden.

- Derfor bør husholdninger og virksomheder over hele verden arbejde bevidst for at undgå madspild. Det gælder også virksomheder og ledere i Vestsjælland, som bør være meget opmærksomme på, at de ikke får bestilt eller lavet mere mad, end der bliver spist i deres kantiner og til møder osv. Hvis det alligevel sker, bør de have en strategi for, hvordan de så sikrer, at den overskydende mad kommer andre til gode. Det kan eksempelvis være ved at give maden til en af de lokale frivillige foreninger, som arbejder med at dele overskydende mad ud til hjemløse eller andre trængende, siger Jesper Hedegård Webbe.

Til Sorø og Holbæk Han tilføjer, at der også er donationer på vej til lokale foreninger i Sorø og Holbæk, som arbejder med at bekæmpe madspild. Penge kommer fra medlemmer af Lederne Vestsjælland.