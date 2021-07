Se billedserie VK Vestsjælland modtog 75.000 kroner, som blandt andre cheftræner og coach Rolf Meedges var med til at tage imod. Privatfoto

Penge og gode råd til sportsfolk fra Sports Team Slagelse

- Gå tidligt i seng, var et af rådene fra badmintonspiller Kim Astrup til lokale idrætsudøvere på generalforsamling.

Slagelse - 10. juli 2021

- Slagelse vil være én af landets førende kommuner, når det drejer sig om at udvikle talenter inden for idræt.

Det sagde formanden for Sports Team Slagelse, Jørn C. Nielsen, på generalforsamlingen i SK Forsynings lokaler på Nordvej.

Her citerede han Kristoffer Henriksen, professor i sportspsykologi og førende inden for forskning i talentudviklingsmiljøer, der har sagt således:

- Talent er et sæt af karakteristika, kompetencer og evner, der er udviklet på basis af medfødt potentiale og mange års træning, konkurrence og interaktion med det omkringliggende miljø.

Jørn C. Nielsen sagde videre, at under alle omstændigheder er det et must, at kommunens talenter til stadighed skal udvikles, og her har

elitetrænere en afgørende nøglefunktion.

Der skal ses på teknik og fysik - og ikke mindst på det mentale.

- Derfor er udløberen af vores vedtagne idrætspolitik, at vi har særlig fokus på det mentale. Både i forhold til kommunens idrætsskole Nymarkskolen og Slagelse Talent & Elite, sagde Jørn C. Nielsen.

Han citerede i den forbindelse Henry Ford for at sige, at »Forhindringer er det, man ser, når man fjerner sine øjne fra målet.«

Støtte og gode råd Siden starten af Sports Team Slagelse har man givet 10 millioner kroner til elite- og talentudvikling.

På generalforsamlingen fik følgende støtte:

Team Skælskør- Slagelse - 100.000 kroner.

VK Vestsjælland - 75.000 kroner.

Slagelse Hockey Klub - 35.000 kroner.

Golf Team Storebælt - 35.000 kroner.

Badmintonspilleren Kim Astrup, Team Skælskør-Slagelse, der er OL aktuel og har vundet VM for klubhold (Thomas Cup), China Open i herre double og VM-bronze for ungdom i herre double, fortalte om hvordan det er at leve som professionel idrætsudøver.

Kim Astrup sagde blandt andet, at en af de vigtige ting for at kunne præsterere maximalt, er et komme tidligt i seng.

Hvilket vil sige senest klokken 21.30.

Bestyrelse klar På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Jørgensen (Økonomi- og administrationschef - EBK-huse) som ny næstformand og Lars Rasmussen (Elinstallationsmester - EL:CON) som ny kasserer. Der var genvalg til formand Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd.

Campuschef Ole Worregaard, (Professionshøjskolen ABSALON) erstattede rektor Niels-Erik Hybholdt, ZBC i bestyrelsen.