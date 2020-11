Se billedserie Pendlertalsmand Jim Sjøgreen frygter, at Korsør Station ender som et trinbræt, så det ikke længere er muligt at togpendle til og fra arbejde. Foto: Helge Wedel

Pendlertalsmand frygter at Korsør Station bliver et trinbræt

Pendlertalsmand Jim Sjøgreen kritiserer forringelser i togbetjeningen af Korsør Station, der tvinger flere over i bil for at køre til Slagelse. DSB afviser og forklarer forskel på togbetjening af Nyborg, Slagelse og Korsør.

Slagelse - 15. november 2020 kl. 07:32 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Pendlertalsmand i Korsør 54-årige Jim Sjøgreen frygter, at togbetjeningen af Korsør Station bliver stadig ringere, så stationen er i fare for at ende som et trinbræt, hvor langt de fleste tog bare suser forbi. - Siden den nye bane mellem København og Ringsted åbnede den 31. maj 2019, har vi fra Korsør kun haft et tog i timen, der kører til København over Roskilde, hvor den største del af arbejdspladserne i Københavnsområdet er placeret, siger Jim Sjøgreen.

