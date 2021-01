Carsten Sams peger på det sted, hvor den ødelagte godsvogn holdt på Korsør Station, efter den var kommet op fra tunnellen. Han frygter, at ødelagte godsvogne også kan være årsag til alvorlige togulykker, som den på lavbroen, da en løs lastbiltrailer på en togvogn ramte et lyntog, hvor otte passagerer blev dræbt. Foto: Helge Wedel

Pendler frygter togulykke som følge af ødelagte godsvogne

Kørsel med lastbiltrailer på godsvogne har siden 14. januar været indstillet efter en vogn vippede på vej over Storebælt. Det fik Carsten Sams til at huske en aften, hvor han så en ødelagt godsvogn på Korsør Station.

Togulykken den 2. januar 2019 kort efter kl. 07.30 på Vestbroen tæt på Fyn kostede otte passagerer livet og kvæstede 18 andre, da den forreste del af et lyntog på vej mod København med 134 personer blev ramt af en løsrevet transporttrailer fra et modkørende godstog.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her