Lars Nielsen fra Lars' Køreskole i Slagelse mener, at politiet sløser den. Han - og eleverne - er klar, men både køre- og teoriprøverne mangler. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Peger fingre ad politiet: - De prioriterer det jo ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Peger fingre ad politiet: - De prioriterer det jo ikke

Snart overgår kørekortsområdet til Færdselsstyrelsen, men allerede nu har politiet smidt håndklædet i ringen, mener flere kørelærere, der nu råber op. Politiet selv mener, at de gør alt, hvad de kan, og peger på corona som årsag til lange prøve-køer.

Slagelse - 04. august 2021 kl. 12:10 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Per 1. oktober overgår kørekortsområdet fra politiet til Færdselsstyrelsen, hvilket - forhåbentlig - skal effektivisere området. Men politiet har fralagt sig ansvaret før tid, og det skaber i øjeblikket lange køer til køre- og teoriprøver.

Sådan lyder det i hvert fald fra kørelærere i Slagelse Kommune, der er gået sammen i et forsøg på at råbe op om problemet, der lige nu går ud over eleverne.

Normalt går der tre måneder fra første teori-lektion, til en elev står med kørekortet i hånden efter afsluttet køreprøve. Men med de lange køer kan der gå helt op til otte måneder, lyder det.

- Der er en masse undskyldninger (fra politiet, red.) om ferie og afspadsering. Og når det så er afholdt, kommer der nye undskyldninger, siger Lars Nielsen, der ejer og driver Lars' Køreskole i Slagelse og oplever, at det er »stort set umuligt« at få en prøve til sine samlet set 50 elever.

- De (politiet, red.) prioriterer det jo ikke. For hvorfor skulle de gå ud og ansætte en masse folk, når området overtages af Færdselsstyrelsen her per 1/10, spørger Lars Nielsen retorisk.

Politi: - Vi gør alt, vi kan Den opfattelse - at politiet ikke prioriterer kørekortsområdet - er dog helt og aldeles forkert, understreger politiinspektør Tom Trude, der er leder af beredskabet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Med andre ord: Politiet har altså ikke fralagt sig ansvaret for at skaffe de nødvendige køre- og teoriprøver, siger han til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Lars Nielsen fra Lars' Køreskole i Slagelse er stoppet med at tage elever ind til generhvervelse. Det samme er flere af hans kolleger. Foto: Fleur Sativa

- Vi er helt med på beskrivelsen af problemet med de lange køer. For lige nu bliver der booket fra kørelærere på hele Sjælland, fortæller Tom Trude og peger på den lange nedlukning som følge af coronapandemien, når han selv skal give et bud på årsagen til problemet.

- Der er et naturligt efterslæb siden nedlukningen den 12. december. Det øger selvfølgelig efterspørgslen, forklarer han.

Dobbelt så mange prøver Helt konkret fortæller politiinspektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at politikredsen har udbudt dobbelt så mange prøver, som de plejer.

Således var der frem til maj måned sidste år udbudt 531 prøver, mens det tal året før - i 2019 - lød på 645. Frem til maj måned i år, som er den seneste opgjorte periode for året, er der udbudt 1264 prøver, oplyser Tom Trude.

- Det er altså dobbelt så mange prøver, fastslår han og understreger:

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Vi har både vores faste folk på, og så har vi samtidig hentet tidligere køresagkyndige ind for at kunne gennemføre så mange prøver som muligt.

Rygter om robotter Ifølge Tom Trude er den største udfordring, at problemet ikke er lokalt - men at køerne er lange i hele landet. Det får for eksempel køreskolelever fra København til at tage de køreprøver, der udbydes i Slagelse. Herfra må elever så rykke videre til Fyn og Jylland i håbet om at få en prøve dér.

Et problem, kørelærerne nikker genkendende til.

"Der går rygter om, at folk har installeret robotter, der kan tage prøverne, så snart de bliver lagt ud."

- Lars Nielsen, Lars' Køreskole - Lars Nielsen, Lars' Køreskole - Der går rygter om, at folk har installeret robotter, der kan tage prøverne, så snart de bliver lagt ud. Og der går også rygter om kørelærere, der tager kopi af deres Nem-ID til deres elever, så de selv kan sidde klar og snuppe dem derhjemme, siger Lars Nielsen fra Lars' Køreskole.

- I fredags blev der for eksempel lagt 80 køreprøver og omkring 30 teoretiske prøver ud. Og så er det klart: Hvis der sidder 2000 og trykker på den samme knap, så er de væk på et enkelt sekund. Og det er de. Det er det, der sker, uddyber han.

Problem først løst i 2022 Men selv om politiet ifølge Tom Trude gør alt for at skaffe nok prøver - og selv om kørekortsområdet overgår til Færdselsstyrelsen om blot et par måneder - må kørelærerne altså umiddelbart væbne sig med tålmodighed, når det kommer til ønsket om at få prøver nok til alle på én gang.

- Vi må se, hvordan det bliver afviklet det næste kvartal. Men jeg tror, at vi kommer til at se de her køer resten af året, vurderer politiinspektøren.

Når Færdselsstyrelsen overtager kørekortsområdet fra politiet, vokser styrelsen fra godt 150 til 500 medarbejdere. En stor andel af disse vil få arbejdssted ved netop kørekortadministrationen, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Tom Trude er flere fra politiet, der normalt har haft med kørekort at gøre, blevet ansat som nye medarbejdere i Færdselsstyrelsen.