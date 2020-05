Se billedserie Carsten Vedel Hansen i svigermors-pavillonen, der blev startskuddet til virksomheden Jernihaven for den tidligere værkfører . Foto: Jens Wollesen

Pavillon til svigermor blev starten på god forretning

Slagelse - 04. maj 2020

Da Carsten Vedel Hansen for 23 år siden lavede en pavillon i jern til sin svigermor, anede han ikke, at det skulle blive starten på en levevej.

I dag er virksomheden Jernihaven dog forlængst blevet så stor, at Carsten Vedel Hansen har droppet sit ellers så sikre og faste job som værkfører på Flådestation Korsør, for at fremstille dekorative og kunstneriske stativer på ejendommen på Stibjergvej, som han og hustruen Bente i sin tid købte på tvangsasuktion.

På adressen finder man i dag det der ifølge firmaets hjemmeside er Danmarks største udvalg i plante- og dekorationsstativer i jern. Noget der åbenbart bliver mere og mere populært, for Carsten Vedel Hansen kan fortælle om en stigende omsætning og kunder over hele landet, dog hovedsageligt på Sjælland.

Da Carsten Vedel Hansen, der er udlært maskinarbejder, i sin tid lavede pavillonen til svigermor, fremstillede han rent faktisk to af slagsen.

Den anden tog svigermoderen med på et marked, hvor den blev bemærket af en anden kvinde. Denne opfordrede Carsten Vedel Hansen til at komme og udstille ting i jern på den store livsstilsmesse på Ledreborg Slot.

Her viste det sig, at der var stor interesse for tingene, og siden er det så kun gået opad med afsætning og fremstilling af de kunstneriske jerndekorationer.

Carsten Vedel Hansen og fru Bente, der er sygeplejerske, har siden hvert år deltaget i en række forskellige messer og markeder, og kundekredsen er vokset.

Med i firmaet er også blomsterdekoratøren Britta Jeppesen, der hvert år holder 200 kursustimer for folk, som vil lære noget om, hvordan de kan få smukke kombinationer ud af dekorativt bukket jern og smukke blomster og planter.

Corona-krisen har dog sat en stopper for deltagelsen i messerne, og det er baggrunden for, at virksomheden har øget åbningstiden på Stibjergvej, hvor interesserede for eksempel søndag kiggede indenfor for at få inspiration til, hvordan haven kan pyntes op med jern.

- Ofte har folk set noget i et plantecenter, men de vil gerne have noget, der er større og kraftigere. Det kan vi levere her, siger Carsten Vedel Hansen, der fremstiller det meste med svejseværk og vinkelsliber på værkstedet.

Stativerne og dekorationerne fremstilles i almindeligt jern, der efter kort tid får et rustent look. Som noget ret nyt er Carsten Vedel Hansen også begyndt at galvanisere nogle af stativerne, ligesom han importerer forskellige dekorationer fra Kina.

Det gælder hele tiden om at finde på noget nyt.

- Her får vi dog tit inspiration fra vore kunder, som ofte har specielle ønsker, som vi bagefter laver i flere eksemplarer, fortæller Carsten Vedel Hansen.

- Når vi går ture, bliver vi også tit inspireret af de ting, vi ser, supplerer Bente, der ved siden af sit job som sygeplejerske tager sig af firmaets hjemmeside og markedsføring på de sociale medier.

Firmaets primære salg er til private kunder, men der er også afsætning til erhvervskunder som blomsterforretninger, planteskoler og anlægsgartnere.

Leveringen af varerne klarer Carsten Vedel Hansen selv, når han med jævne mellemrum tager på varetur over hele Sjælland med sin store trailer fyldt op med jern. Dog får kunderne i Jylland leveret på anden vis.