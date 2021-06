Patruljerede i midtby ad flere omgange: Skrev 17 sager på få timer

Politiets færdselskontrol skrev desuden intet mindre end 17 sager fra klokken 14.25-17.45: Én blev sigtet for narkokørsel, én kørte uden førerret, én overtrådte knivloven, én blev sigtet for lov om euforiserende stoffer, en blev sigtet for biltyveri og for at stjæle nummerplader, én kørte på ulovlig knallert uden hverken forsikring eller førerret, tre blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen, to for at køre uden sikkerhedssele, én kørte med manglende sikkerhedsudstyr til sit barn - og to kørte så stærkt, at de fik klip i kørekortet.