Patrulje på besøg hos knallertkørere efter hasarderet kørsel

Lørdag klokken 18.20 fik politiet en anmeldelse om, at der blev kørt vildt og hasarderet på knallerter og crossmaskiner flere steder i Dalmose, og at det i øvrigt var et tilbagevendende problem.

Politiet fandt ud på aftenen frem til en adresse, hvor fem unge fyre i alderen 16-23 skruede på deres knallerter.

Politibetjentene fik en god snak med knallertkørerne om utryghedsskabende kørsel og navnlig om at tage hensyn til andre trafikanter.