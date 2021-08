Stifter af »March mod Ensomhed«, Patrick Cakirli, står stille, hvis han ikke har følgeskab. Så mandag nåede han hele vejen til Næstved uden problemer grundet stor tilslutning fra rutens start i Slagelse. Privatfoto

Patrick var stærkt selvmordstruet på grund af ensomhed: Et råb om hjælp vendte livet på hovedet

Tilslutningen til »March mod Ensomhed« var stor, da ruten mandag gik fra Slagelse til Næstved Rådhus. Over 50 - både børn og voksne - mødte nemlig op og gik den 35,6 kilometer lange rute enten helt eller delvist.

25. august 2021

Ensomhed er en følelse, de fleste kender til. Men fylder den for meget, bliver det et problem.

Sådan er det for flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark, der hvert år beskriver, at de føler sig »svært ensomme.«

Og netop fordi at det er et problem, valgte over 50 personer mandag den 23. august at møde op foran Slagelse Rådhus og deltage i »March mod Ensomhed« med Patrick Cakirli, der har mærket ensomheden helt tæt på egen krop, i spidsen.

I december 2016 havde han lige været indlagt på Bispebjerg Hospital i København, fordi han var blevet vurderet som »stærkt selvmordstruet.« Men selv om han blev udskrevet og medicineret, havde han det ikke godt.

Fra opslag til opbakning En decemberaften skrev han derfor et opslag på det sociale medie Jodel: »Jeg er desperat efter at møde nye mennesker. Jeg er ensom og går igennem den sværeste periode i mit liv. Jeg sidder på trapperne foran rådhuset fra klokken 14 til 20. Jeg har sorte bukser og en Northface taske på,« stod der.

Få timer senere dukkede 17 mennesker op og tog hånd om ham i den svære situation, han stod i. Og det vendte op og ned på Patrick Cakirlis liv - for i dag arbejder han fuldtid med projektet »March mod Ensomhed«.

Den første march gik han i 2018, og ruten strækker sig over 1.600 kilometer.

Fælles-morgenmad Sammen med Patrick Cakirli spiste de fremmødte i Slagelse således morgenmad, som Center for Folkesundhed havde sørget for.

Herefter gik turen fra Slagelse Rådhus til Næstved Rådhus. En tur på 35,6 kilometer, som man kunne vælge at gå hele eller dele af. Artiklen fortsætter efter billedet...

Turen fra Slagelse Rådhus til Næstved Rådhus strækker sig over 35,6 kilometer. Hele marchen er 1.600 kilometer lang. Privatfoto

Blandt de fremmødte var blandt andre elever fra Nymarkskolen i Slagelse.

Så med den store opbakning nåede Patrick Cakirli hele vejen frem til Næstved. Konceptet for »March mod Ensomhed« er nemlig, at Patrick Cakirli kun må gå, hvis han har følgeskab. Ellers skal han stå stille.

På den måde bliver hans vandring et symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.

I år har Patrick Cakirli desuden valgt at lave en landsdækkende indsamling for at afhjælpe ensomhed.

Ensomhed opleves forskelligt Indsamlingen går til Ventilen, der er en non-profit organisation, som forsøger at afhjælpe ensomhed hos unge. Ventilen har 24 lokale tilbud spredt over hele Danmark - blandt andet i Slagelse. Her hedder Ventilen KOMsammen Slagelse, og er et tilbud for personer mellem 15 og 30 år, der på den ene eller den anden måde har døjet med ensomhed.

Men selv om der findes flere tilbud til folk, der kæmper med ensomheden, er det individuelt, hvad der skal til, for at komme ud af det, mener Patrick Cakirli.

- Jeg har været i kontakt med rigtig mange forskellige mennesker, og jeg har fundet ud af, at ensomhedsfølelsen, selvom det er noget, vi har til fælles, godt kan opleves meget forskelligt. Jeg tror ikke, der er ét rigtigt svar. Jeg tror, det er op til en selv at finde ud af, hvad der fungerer og kan hjælpe, siger han, men peger dog på ét godt råd, han har lært:

- Det, der hjalp mig utrolig meget var, at jeg turde være åben og ærlig og gøre mig selv sårbar. Jeg tror, vi alle har en irrationel frygt for at folk vil trække sig fra os, hvis vi gør os selv sårbare, men jeg har kun erfaret, at folk har været søde, imødekommende, omsorgsfulde og hjælpsomme.