Patrick Cakirli er stifter af initiativet March mod Ensomhed. Det hele startede med hans egen ensomhed. Privatfoto

Patrick var selvmordstruet - nu marcherer han mod ensomheden

En decemberaften i 2016 stod Patrick Cakirli alene i silende regn og håbede på, at nogle fremmede ville møde op og hjælpe ham ud af ensomheden. Den aften vendte det hele for ham. Fra i dag vandrer han gennem Danmark og sætter fokus på ensomhedsfølelsen.

Slagelse - 17. august 2021 kl. 16:03

December 2016 var en svær tid for Patrick Cakirli. Han havde lige været indlagt på Bispebjerg Hospital i København, fordi han var blevet vurderet som »stærkt selvmordstruet«.

Han havde fået behandling og medicin og var blevet udskrevet igen, men han havde det stadig ikke godt. Derfor skrev han en decemberaften et opslag på det sociale medie, Jodel: »Jeg er desperat efter at møde nye mennesker. Jeg er ensom og går igennem den sværeste periode i mit liv. Jeg sidder på trapperne foran rådhuset fra klokken 14 til 20. Jeg har sorte bukser og en Northface taske på« stod der.

- Jeg stod der i halvanden times tid i silende regnvejr og bidende kulde, og én efter én dukkede de her søde mennesker op, fortæller han.

17 mennesker dukkede op og tog hånd om ham i den svære situation, han stod i. De endte med at have en god bytur i hjertet af København, og den aften viste sig at vende op og ned på Patrick Cakirlis liv - det siger han i hvert fald selv. I dag, fem år senere, arbejder han fuldtid med sit projekt og hjertebarn March mod Ensomhed.

Et viralt opslag Efter Patrick Cakirli havde brugt en aften med 17 fremmede i København kom han hjem og opdagede, at hans opslag på Jodel havde fået mere end 1.400 kommentarer. Han modtog flere beskeder, hvor han blev takket og rost for at være så modig.

- Patrick Cakirli, stifter af March mod Ensomhed - Jeg følte mig slet ikke modig i øjeblikket, jeg var bare utrolig desperat, fortæller han.

Hans opslag fik også hurtigt fokus fra medierne, og flere kontaktede ham for at høre hans historie - men det havde han ikke lyst til at snakke om. Endnu.

Efter lidt tid samlede han mod fra de mange søde og få hjerteskærende beskeder, han havde fået, til at træde frem i medierne.

- Jeg synes ikke, det bare skulle være en »fluff-nyhed«, en sensation, der var glemt igen i morgen. Jeg ville gerne bruge det til at gøre en reel forskel, fortæller han.

I forbindelse med hans virale opslag havde en kvinde lavet en Facebook-gruppe med navnet »Kærlighed til Patrick.« Han bad om at overtage den, ændrede navnet, og promoverede den, hver gang han snakkede med medier. Hurtigt havde gruppen fået over mange nye medlemmer, og han bruge sin tid indtil 2018 med at facilitere begivenheder for medlemmer i gruppen, der gerne ville ses med andre for at komme ud af ensomheden. Det var også her, Patrick Cakirli gik sin første March mod Ensomhed.

Ensomhed i coronaens tid Forrige år i 2020 blev marchen aflyst på grund af Covid-19. Tiden, Patrick Cakirli fik foræret, har han brugt på at tænkte over, hvordan han ville planlægge turen, og han har lavet en ny rute, der er længere end tidligere.

- Jeg vil gerne nå utrolig bredt ud, og det synes jeg også, jeg gør, med min 1.600 kilometer lange vandring, siger han.

Coronapandemien ændrede situationen for ham, ligesom den har gjort for mange andre. På spørgsmålet om, hvorvidt livet under Covid-19 har været med til at aftabuisere ensomhed, svarer han:

- Jeg tror, der er mange i vores samfund, der ikke før er løbet ind i ensomhedsfølelsen, så flere er blevet bekendt med det og har mærket det på egen krop.

- Personligt har jeg også kunne mærke det sidste halvandet års tid, at jeg er blevet kontaktet af flere mennesker, end jeg har tidligere. Grundet, hvad jeg laver, er det klart, jeg bliver kontaktet af sårbare i samfundet, der gerne vil have hjælp eller støtte, siger han.

Men på samfundsniveau, på det store plan, mener Patrick Cakirli endnu ikke, at projektet har rykket nok i forhold til at skabe opmærksomhed.

- Jeg håber, at jeg år efter år kan bygge det her op til noget endnu større, end det allerede er, for at etablere et initiativ i kampen mod ensomhed, siger han.

Landsindsamling til ensomme I år har Patrick Cakirli valgt at lave en landsdækkende indsamling til fordel for at afhjælpe ensomhed.

Indsamlingen går til Ventilen, der er en non-profit organisation, som forsøger at afhjælpe ensomhed hos unge. Ventilen har 24 lokale tilbud spredt over hele Danmark, blandt andet i Slagelse. Her hedder Ventilen KOMsammen Slagelse, og er et tilbud for personer mellem 15 og 30 år, der på den ene eller anden måde har døjet med ensomhed.

Der findes flere tilbud til folk, der kæmper med ensomheden, men det er individuelt, hvad der skal til, for at komme ud af det. Det mener Patrick Cakirli i hvert fald, der ikke har et enkelt godt råd.

- Jeg har været i kontakt med rigtig mange forskellige mennesker, og jeg har fundet ud af, at ensomhedsfølelsen, selvom det er noget, vi har til fælles, godt kan opleves meget forskelligt. Jeg tror ikke, der er ét rigtigt svar. Jeg tror, det er op til en selv at finde ud af, hvad der fungerer og kan hjælpe, siger han og tilføjer:

- Patrick Cakirli, stifter af March mod Ensomhed - Men det, der hjalp mig utrolig meget var, at jeg turde være åben og ærlig og gøre mig selv sårbar. Jeg tror, vi alle har en irrationel frygt for at folk vil trække sig fra os, hvis vi gør os selv sårbare, men jeg har kun erfaret, at folk har været søde, imødekommende, omsorgsfulde og hjælpsomme.

Det går bedre Initiativet March mod Ensomhed startede med Patrick Cakirlis egen ensomhed. På spørgsmålet om, hvordan han har det den dag i dag, svarer han, at det går bedre.

- Jeg har det klart bedre, end jeg havde tilbage i december 2016. Men dét sagt, så har jeg stadig nogle underliggende mentale sundhedsudfordringer, og jeg kæmper stadig med ensomhedsfølelsen, siger han og fortæller, at det har været ensomt at sidde alene med arbejdet i forhold til marchen, som, ifølge ham selv, er mere end et fuldtidsjob.

I april gik han sammen med tre kvinder og stiftede March mod Ensomhed som en organisation. Han arbejder på at uddelegere.

Alle kan gå med, når Patrick Cakirli kommer til Slagelse og går mod Næstved mandag den 23. august.