Patrick valgt til talentløst fodboldhold

24-årige Patrick Schwartz fra Slagelse er kommet med på fodboldholdet FC Zulu. I aften kan man følge hans anstrengelser på banen under træner Mark Strudals ledelse.

Tilbage i 2004 blev de nørdede fodboldspillere på holdet FC Zulu for første gang landskendte, mens de prøvede at blive bedre til sporten. Det skete under ledelse af tidligere landsholdsspiller Mark Strudals ledelse.