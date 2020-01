Se billedserie Musikklubben Rockens Rødder blev stiftet i august 2019, og de klubben er vært ved seks årlige koncerter i Korsør Kulturhus. Arkivfoto Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Passion for musik fra rockens barndom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Passion for musik fra rockens barndom

Slagelse - 20. januar 2020 kl. 07:52 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Korsør: Det er kærligheden til musik fra rockens barndom, der er nerven i musikklubben Rockens Rødder. Klubben med sit eget husorkester, Rock'n'Roots, så dagens lys i august 2019.

Medlemstallet er støt stigende og den geografiske spredning er stor, for det vrimler ikke med musikklubber med »Pigtrådsmusik« som udgangspunkt-

- Der er en klub i Ringsted, men ellers skal du til København, Ølstykke og Farum, fortæller Asbjørn Rock. Han er kasserer i Rockens Rødder, en del af Rock´n´Roots og inkarneret fan af pigtrådsmusik, og det som lægger sig umiddelbart før og efter de glade 60´erne.

Seks koncerter om året Klubben har Korsør Kulturhus som sit arnested for musikkens udfoldelse, og målsætningen for klubben er at være vært ved seks årlige arrangementer med enten livemusik eller foredrag med omdrejningspunkt i musikken fra 50´erne, 60´erne og 70´erne.

Lørdag skulle King Memphis alias Erling Birkeholm have givet den gas i kulturhuset med et forrygende Elvis-show, og alle billetter var stort set solgt, men sygdom gjorde et afbud af koncerten nødvendig.

- Det skal være ham, så vi må finde en anden dato. Han har jo været aktiv som Elvis længere end Elvis selv, siger Asbjørn Rock.

Men uanset aflysningen, så er der igen koncert i Korsør Kulturhus den 14. marts, hvor foreningens husorkester spiller op i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling. Og også den 30. maj er der grund til at sætte kryds i kalenderen, hvis rock klinger på vellyd.

Her er det bandet The Scoops, der er klar til at løfte arven fra de musikalske 50´ere.

Brylcremen i bobhåret På bandets hjemmeside står blandt andet, at The Scoops er som direkte hentet med en tidsmaskine fra 50'erne med brylcreme i bobhåret, bakkenbarter, guldslips, Hound Dog, kontrabas, spidse sko, Rock Around The Clock, lyserøde skjorter, jakkesæt og Tutti Frutti, og det lyder jo ikke kedeligt.

- Vi har altid tre koncerter om foråret og tre om efteråret, siger Asbjørn Rock, der er medlem af Rockens Rødders bestyrelse, hvor Anne Engelbrechtsen er formand.

De tre koncerter til efteråret, er der endnu ikke sat navn på, men datoerne er til at huske, for koncerterne finder sted henholdsvis den 8/8, 10/10 og 12/12.

- Alle over 25 år kan være medlem af Rockens Rødder, men de fleste af vores medlemmer er nok over de 50. Mennesker som i deres unge dage selv har danset til pigtrådsmusikken, og som stadig, som jeg også selv, synes, er den bedste musik, siger Asbjørn Rock, der nævner, at det ældste medlem i klubben fylder 80 i år.

Det gælder musikken - Vi har alle musikken som den store passion, og det var et andet bestyrelsesmedlem, Anne Engelbrechtsen, der tog initiativ til at stifte klubben. Hun savnede et sted på Vestsjælland, hvor man kan danse og nyde den glade musik fra sin egen ungdom, siger Asbjørn Rock. Noget der har været savnet og fundet genklang hos mange af klubbens medlemmer.

På Musikklubben Rockens Rødders hjemmeside: www.RockensRoedder.dk er der mulighed for at læse mere om klubben, melde sig ind og holde øje med kommende koncerter.W