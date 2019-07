I Slagelse forsøger butikken TopGrej at bruge så lidt emballage som muligt, når de sender pakker. Det gør de ved at pakke i passende størrelser kasser og fylde dem med genbrugspapir, hvis det er nødvendigt. De er nemlig én ud af 1000 virksomheder, der er en del af projektet Miljøvenlig Pakning. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Passer på miljøet: Virksomhed sparer på papir og plastik i pakkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Passer på miljøet: Virksomhed sparer på papir og plastik i pakkerne

Slagelse - 26. juli 2019 kl. 09:13 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man modtager en pakke, kan det være sjovt at kaste sig over bobleplasten, som oftest følger med. Men den fornøjelse må man se langt efter, hvis man bestiller en pakke fra TopGrej i Slagelse.

Her har man ligesom 1000 andre virksomheder i landet nemlig valgt at ville sende sine pakker mere miljøvenligt. De har derfor tilmeldt sig projekt Miljøvenlig Pakning.

- Før proppede vi bare kasserne med så meget som muligt, men det gør vi ikke i dag, forklarer Jim Jensen, der er direktør i TopGrej.

I stedet satser butikken i dag på at vælge en kasse i en passende størrelse, ligesom der kun bliver brugt plastik, hvis produktet kan tage skade af transporten. Ellers bliver der brugt genbrugspapir.

- Vi køber aldrig noget nyt, men genbruger i stedet det, som vi får fra grossisten. Det startede egentlig med, at vi så det som en mulighed for at spare penge. Men nu gør vi det, fordi vi gerne vil passe på miljøet, forklarer direktøren.

Råd til at pakke miljøvenligt Der bruges minimal emballage hver gang det er muligt

Der bruges genanvendelig emballage

Der bruges emballage fremstillet af genbrugsmateriale

Der bruges emballage i høj kvalitet for at undgå ekstra emballage

Der bruges den mindst mulige papkasse

Der bruges miljøvenligt kassefyld til at udfylde papkassen med

Der printes en minimal mængde af pakkesedler, følgesedler mv.



Kilde: Miljøvenlig Pakning Virksomhederne, der har tilmeldt sig projektet Miljøvenlig Pakning, har på den måde fokus på bæredygtig emballage ved blandt andet at pakke i mindre kasser, printe færre følgesedler og bruge mere genbrugsmateriale.

For butikken i Slagelse indebærer det blandt andet, at de i dag pakker varer i 11 forskellige størrelser kasser i stedet for kun fire. Og så opbevarer de et helt lager af allerede brugt fyld i stedet for at købe nyt, når de skal bruge det.

Det miljøvenlige initiativ er på den måde mere besværligt og tager mere plads, men det passer ifølge Jim Jensen godt ind i butikkens virksomhedsprofil, der indebærer at sælge fiskeudstyr.

- På en måde kan man jo sige, at vi er afhængige af naturen og det, at vores kunder kan komme ud og fange nogle gode og sunde fisk. Så det falder os ret naturligt at tænke miljøvenligt, også selvom det kræver lidt mere, fortæller Jim Jensen.

Ifølge TopGrejs direktør vil han imidlertid også anbefale andre virksomheder at tænke mere over indpakningen, når de sender varer fra deres lager. For bare det at pakke i mindre kasser og undvære følgesedlen gør en forskel, mener han.

Selv anslår han, at butikken i Slagelse sparer 30.000 ark papir hvert år ved at sende produktbeskrivelse og faktura på mail.

- Og i forhold til kasserne, så er det jo ikke alle, der er lige gode til at huske at smide det i papcontaineren. Så ofte lander det i småt brændbart og ender med at blive brændt af i stedet for at blive genbrugt, forklarer Jim Jensen og uddyber:

- Men jo mindre emballage, vi sender ud til kunderne, jo mindre går til spilde. På den måde mener jeg, at vi alle har et ansvar.

På hjemmesiden for Miljøvenlig Pakning opfordres alle virksomheder til at være med i projektet, som er gratis. Også virksomheder, der kun følger nogle af de miljøvenlige råd.

- Det vigtigste er, at man som virksomhed gør noget aktivt for at skåne miljøet, står der på hjemmesiden.