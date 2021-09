14 dage inde i oktober er der risiko for parkeringsbøder, hvis bilisterne ikke retter sig efter skiltningen på de offentlige parkeringspladser. Foto: Slagelse Kommune

Pas på: Nu kommer parkeringsvagterne

Så er det med at huske p-skiven eller finde et nyt sted at parkere i Slagelse Kommune. 1. oktober begynder parkeringsvagterne at holde øje på de offentlige parkeringspladser i hele kommunen. De første 14 dage falder bøde-hammeren dog ikke. Udvalgsformand tror på, at kontrol vil få trafikken til at glide lettere - mens de, der benytter p-pladserne i længere tid ad gangen, er bekymrede.

Slagelse - 29. september 2021 kl. 11:09 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Fra på fredag kan bilister, der bruger offentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning både i Slagelse by og andre steder i kommunen, risikere at få en hilsen fra en parkeringsvagt. De første 14 dage bliver det en venlig hilsen, hvor bilisterne blot bliver gjort opmærksomme på reglerne, og at der nu er kontrol, men derefter kan ulovlig parkering resultere i en meget uvenlig hilsen ved vinduesviskerne. Sådan én der koster penge.

Formålet er at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt, så det bliver lettere at finde en parkeringsplads. I dag kan det være svært at finde en parkeringsplads, især i Slagelse midtby, fordi for mange ikke overholder parkeringsreglerne. Det skulle gerne blive bedre, når parkeringsvagter fra 1. oktober på daglig basis kontrollerer, at parkeringsreglerne bliver overholdt.

- I dag er der for mange, som ikke overholder tidsbegrænsningen, og dermed spærrer parkeringspladsen for andre bilister. Det betyder, at butikkerne i midtbyen går glip af handel, fordi kunderne ikke kan finde en parkeringsplads. Derfor har vi brug for, at bilisterne bliver bedre til at overholde reglerne, så man kan finde en parkeringsplads, hvis man skal ud og handle eller har ærinder i byen, siger Villum Christensen (LA), formand for byrådetes erhvervs- og teknikudvalg.

»Et bedre flow« Ifølge kommunen giver manglen på ledige parkeringspladser også mere trafik i byen, fordi biler cirkler rundt for at finde en ledig plads, hvilket igen betyder dårligere trafiksikkerhed og mere forurening. Derfor er forventningen også, at parkeringsvagterne vil give mindre trafik og bedre trafiksikkerhed især i Slagelse midtby, men også i resten af kommunen.

- Der er ingen tvivl om, at trafikken kommer til at glide lettere. Det vil sikre et flow, siger udvalgsformanden.

De nye parkeringsvagter er ansat i Parkeringskontrol Nord, som er en del af Aalborg Kommune, og som Slagelse Kommune har indgået en aftale med.

- Og vi har sagt, at det skal være lempeligt. Vi vil ikke tæppebombe folk med bøder, fortæller Villum Christensen.

Kommunen kommer ikke til at tjene penge på parkeringsafgifter. Den får blot dækket udgiften til parkeringsvagterne.

»Svært i forvejen« Men ét er kun at parkere i et par timer eller tre, mens man er ude at handle. Hvad skal folk med arbejde midt i Slagelse egentlig stille op?

- De skal finde nogle af de steder, hvor man gerne må holde i længere tid, svarer Villum Christensen uden at give eksempler på, hvor det er.

Charlotte Larsen, der har Hudplejeklinik S.K.Ø.N i Slotsgade, ved ikke hvad hun skal stille op med sin bil fremover:

- Hvad skal alle os, der arbejder i midtbyen, nu gøre? Der bliver »kamp« om pladserne, og det er i forvejen svært at finde parkering i Slagelse by, med mindre man skal holde helt nede ved stadion. Og det er upraktisk for os små virksomheder, som selv henter varer, pakker og så videre, siger Charlotte Larsen.

For Villum Christensen at se bliver løsningen på længere sigt det parkeringshus i Slagelse, som indgår i kommunens masterplan for den indre by.

- Vi skal også investere i mere parkering ved campus, og vi undgår ikke at lave et parkeringshus, og så skal vi til lommerne, konstaterer han.