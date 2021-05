Ifølge kommunikationsansvarlig i SK Forsyning, Malene Sadowski, sker det en gang imellem, at kunder kontaktes af falske »ansatte«, der dukker op ved deres adresse. Nu sker det igen. Luk dem ikke ind, lyder det fra forsyningsselskabet, der frygter, at der er tale om tricktyve. Arkivfoto.

Pas på: Mulige tricktyve påstår, de skal tjekke din vandmåler

Ukendte gerningspersoner ringer på hos borgere og siger, de kommer fra det lokale forsyningsskab og skal tjekke deres vandmåler. Luk dem ikke ind, siger SK Forsyning og understreger, at ingen af deres ansatte kommer uanmeldt.

Slagelse - 15. maj 2021

Hvis det ringer på døren, og en person fortæller, at vedkommende kommer fra det lokale forsyningsselskab og gerne vil indenfor, så luk døren igen.

Så klart er budskabet fra SK Forsyning, som i øjeblikket oplever, at ukendte gerningspersoner udgiver sig for at være en af deres ansatte og forsøger at få adgang til kunders bolig med den undskyldning, at for eksempel vandmåleren skal aflæses.

Men ansatte fra forsyningsselskabet med adresse i Slagelse kommer aldrig uanmeldt på denne måde. Det fastslår kommunikationsansvarlig i SK Forsyning, Malene Sadowski.

- Vi har haft et par stykker nu, der har ringet og spurgt, om det kan være rigtigt, at vi dukker op på folks adresse uden først at give besked. Og det kan jeg svare på meget hurtigt: Det gør vi ikke, siger hun til Sjællandske.

Gentagende problem Ifølge Malene Sadowski sker det dog alligevel en gang imellem, at sager som dette, hvor kunder kontaktes af »ansatte«, dukker op.

Hun ved ikke præcis, hvor mange kunder der er blevet kontaktet i denne omgang. Artiklen fortsætter efter billederne...

SK Forsyning er et lokalt forankret forsyningsselskab med base i Slagelse Kommune og leverer både el, gas, varme, vand, spildevand og gadelys. Både el og gas leverer forsyningsselskabet i hele landet.

Kunder i Slagelse Kommune kontaktes af ukendte gerningspersoner, der påstår, at de skal tjekke eksempelvis deres vandmåler. Arkivfoto

- Det er kun et par kunder, vi har hørt fra, men det er nok til, at jeg lægger et opslag op og advarer imod det, fortæller den kommunikationsansvarlige og henviser til et opslag på SK Forsynings Facebook-side.

Her er beskeden ikke til at tage fejl af: »Pas på, hvem du lukker ind«, står der som det første i opslaget.

SK Forsyning ved ikke, hvem det er, der udgiver sig for at være ansatte fra forsyningsselskabet, men umiddelbart er der ikke meldinger om kunder, der har fået stjålet noget - endnu, fortæller Malene Sadowski.

Råd: Ring til politiet - Det kan være tricktyve, det kan være noget andet. Men en ting er i hvert fald sikkert: Det er ikke reelle typer, siger hun og peger på, at hun godt kan frygte, at der er tale om netop tricktyve, og at kunder måske har fået stjålet noget uden at opdage det, hvis de har lukket dem ind.

Derfor råder Malene Sadowski til, at man ringer til politiet, hvis man bliver kontaktet af en eller flere fremmede, der udgiver sig for at være fra SK Forsyning. Og allervigtigst skal man lade være med at lukke vedkommende ind. Artiklen fortsætter efter billedet...

SK Forsyning råder til, at man ringer til politiet, hvis man bliver kontaktet af en eller flere fremmede, der udgiver sig for at være ansat i forsyningsselskabet.

- Hvis vi skal noget hos folk, så har vi altid givet besked om det først, gentager den kommunikationsansvarlige sig.

- Kun hvis vandet står op af jorden et sted, kan vi finde på at komme uanmeldt. Men heller ikke her skal vi ind i folks huse, for så vil det typisk være i haven, vi skal arbejde. Og man vil nok selv vide, at der er noget galt, uddyber Malene Sadowski.