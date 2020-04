Pas på »Kevin« fra politiet

Flere borgere blev i løbet af torsdagen ringet op af en mand, der præsenterede sig som »betjent Kevin Hansen fra Slagelse Politi«, og det så ud til, at han ringede fra et af politiets telefonnumre. Den ene var en kvinde fra Fredericia, som dog ikke tog telefonen, men i stedet vendte tilbage til politiets servicecenter for at høre, hvad politiets ærinde var. En mand fra Fyn vendte tilbage til politiet og fortalte, at han også var blevet kontaktet, og klokken 18.00 indløb en anmeldelse fra en anden mand fra Fyn. Han var blevet »afhørt« og havde i god tro givet oplysninger om bl.a. NemID i telefonen.