Steen Olsen (S) har indrømmet efter flere dages debat.

Send til din ven. X Artiklen: Partikollega lægger sig fladt ned i sexisme-sag: - Jeg klappede Sofie bagi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partikollega lægger sig fladt ned i sexisme-sag: - Jeg klappede Sofie bagi

De seneste dages debat om sexisme og mistænkeliggørelse af byrådskolleger på Slagelse Rådhus er endt ud i en indrømmelse. Byrådsmedlem Steen Olsen (S), der også er udvalgsformand, klappede Sofie Janning (S) bagi for et lille år siden.

Slagelse - 08. oktober 2020 kl. 05:45 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Jeg mindes det ikke. Men klappet bagi, som Sofie taler om, var fra min hånd.

Det indrømmer Steen Olsen (S), udvalgsformand og partikollega med gruppeformand for Socialdemokratiet Sofie Janning, der for nylig i et radioprogram berettede, at hun er en af de 122 kvindelige byrådsmedlemmer landet over, som har været udsat for sexisme.

Hendes afsløring har de seneste dage vakt ballade på rådhuset, eftersom hun får krydret sine udsagn i æteren med, at der var tale om et udvalgsmøde for et lille år siden. Og med den detalje mistænkeliggjorde hun samtlige af sine mandlige byråds- og udvalgskolleger, hun har rundt i flere stående politiske udvalg samt andre, hun er medlem af.

- Det bliver udlagt, som om syv mænd er under mistanke. Det er ikke på sin plads. Det er min person, der er sat i spil og er omtalt, fortæller Steen Olsen fra Eggeslevmagle, der lægger sig fladt ned.

Kunne ikke huske det Han måtte dog få lidt hjælp, fordi han ikke selv har dvælet ved, at det netop var ham, der var synderen.

- Jeg mindes ganske enkelt ikke den situation. Og det er ikke for at rende fra mit ansvar. Og uden at forklejne motiverne vil jeg sige, at der absolut ikke har været noget seksuelt i det. Det ved Sofie også godt, siger Steen Olsen, som på et udvalgsmøde onsdag eftermiddag og aften lagde kortene på bordet.

Det skete, efter at han fik en opringning fra Sofie Janning om, at det altså er ham, hun hentyder til i radioprogrammet og i den, mener hun, generelle debat om sexisme, hun har været med til at løfte.

- Og jeg har også talt med min kone om det, siger den 64-årige byrådspolitiker siden 2006 og formand for udvalget for specialiserede borgerindsatser, hvor Sofie Janning er næstformand.

Noget der skal tales om Steen Olsen er ærgerlig over situationen, der fandt sted i et mødelokale hos Center for Handicap og Psykiatri i Torvegade i Slagelse. Her stod politikere og embedsfolk rundt om et bord, og da de skulle sætte sig, klappede han Sofie Janning bagi.

Hun siger imidlertid, at hun aldrig har følt sig krænket seksuelt.

- Det handler om det principielle. Det var upassende adfærd. Der var intet seksuelt over det. Det var ikke sexchikane, men da helt klart nedværdigende, lyder det fra det kvindelige byrådsmedlem, der ligesom Steen Olsen håber, at debatten vil hæve sig op på et mere generelt niveau.

- Hele udvalget og medarbejdere overværede, da jeg indrømmede det. Det er vigtigt at få det budskab ud og vigtigt at få talt om sexisme og ordvalg. Jeg vil dæleme gerne have sat det her i spil i vores virksomheder, siger Steen Olsen, der erkender, at han nok til tider har et lige lovlig farverigt sprog.

- Jeg kan godt lide at sætte lidt energi i møderne. Og denne sag er nu klappet af, lyder det.

Overvejer sagsanlæg Ifølge Venstres Jørn-Ole Didriksen, der er en af de mandlige politikere, der er blevet mistænkeliggjort i sagen, er alt dog ikke lagt ned.

Han overvejer fortsat et sagsanlæg efter Sofie Jannings udtalelser.

- Det er yderst kritisabelt, det, der er foregået. Det er helt ude i hampen. Jeg har meddelt, at jeg ikke vil lægge noget ned. Den her besked skal kanaliseres ud til befolkningen. Så tager jeg stilling, når jeg har talt med min advokat, siger Venstre-medlemmet, som mener, at de to socialdemokrater grundet deres formandsposter har lidt et stort hak i troværdigheden.

- Hun burde være gået til borgmesteren for et år siden. Så var det måske også blevet klaret i egne rækker i stedet for dette. Hvordan kan vi have tillid til de mennesker i forhandlinger og lignende i fremtiden, spørger han retorisk.

Han mener samtidig, at Sofie Janning alene har stået frem for at promovere sin egen person, hvilket hun selv dog afviser.

- Det var helt sikkert for egen vindings skyld, raser han.