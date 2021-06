Parti klar til valgkamp med ny spidskandidat

Valget af nummer 1 på listen faldt på 26-årige Marcus Techow Danielsson, der fra 2018 til 2019 var hovedbestyrelsesformand for Liberal Alliances Ungdom, ligesom han har været formand for ungdomsafdelingen på Vestsjælland. Indtil nu har han været bestyrelsesmedlem for partiet i Sjællands Storkreds.

- Jeg ser frem til at kæmpe for Liberal Alliances mærkesager, lavere skat, mindre bureaukrati, mere vækst og mere frihed. Disse målsætninger kræver, at virksomheder og offentligt ansatte i høj grad føler, at jeg er tilgængelig og gerne vil komme på besøg for, at jeg kan få redskaberne til at skabe de bedste resultater for Slagelse Kommune, siger den nyvalgte spidskandidat, der erstatter Villum Christensen (LA), der vil være at finde længere nede på listen ved kommunalvalget.