Parti går efter grønt stempel og klimakostmedarbejdere

Slagelse Kommune skal træffe flere klimavenlige, bæredygtige valg. Det skal klimakostmedarbejder hjælpe til, foreslår Enhedslisten.

Enhedslistens byrådsmedlem, Thomas Clausen, mener, at Slagelse Kommune bør oppe sig og sikre klimavenlige, lokale indkøb. Han er klar til at ansætte en eller flere medarbejdere.

20. juni 2021

Indkøb af fødevarer internt i Slagelse Kommune bør ske med et klimavenligt perspektiv.

Det mener Enhedslistens Thomas Clausen, som på det kommende byrådsmøde på mandag vil lægge kimen til flere bæredygtige indkøbsmønstre og vaner.

- Slagelse kommune skal vise vejen, pege fremad og feje for egen dør, beskriver politikeren.

Han foreslår, at kommunen ansætter en klimakostmedarbejder - og gerne flere - som bistår indsatsen. Vedkommende skal gennemgå og analysere indkøb af fødevarer til brug i kommunens interne drift, skriver han i sin initiativsag, hvor formålet er på sigt at træffe flere klimavenlige valg.

En opgave for de kommende klimakostmedarbejdere vil være at udarbejde beslutningsgrundlag for skridt i en mere bæredygtig retning.

Mere grønt og mindre kød Slagelse Kommunes politikere har vedtaget en bæredygtighedsstrategi, hvor dog kommunens administration anfører, at man anser det for vanskeligt at forpligte sig til mål om at overgå til 100 procent økologiske fødevarer i alle kommunens institutioner.

Det har Enhedslisten foreslået. Derfor er der brug for at få analyseret og ikke mindst sat gang i de lokale, bæredygtige indkøb, når det gælder fødevarer.

- En god start på arbejdet vil være at udarbejde en plan for at befordre økologisk kvalitet, lokale indkøb, fremme af klimakost i form af mere grønt og mindre kød i tæt samarbejde med ernæringsrådgivere og med kommunens leverandører, lyder det i sagsfremstillingen, hvori Thomas Clausen desuden bemærker, at erfaringen andre steder fra er, at der ofte spares penge, samtidig med at der analyseres på madspild.

En del af budgettet Enhedslisten foreslår, at fremtiden med klimakostmedarbejdere indgår i de kommende budgetforhandlinger, ligesom der lægges en plan for fremme af klimakost.

Der skal samtidig arbejdes hen imod, at man får tilvejebragt data for udregning af økologiprocent i det kommunale forbrug på området.