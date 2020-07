Parkeringsselskab skifter skilt efter bøvl og kritik

Alle begår fejl, og mange, herunder parkeringsselskabet Q-Park, er ikke bange for at indrømme, når det sker.

Her har et skilt ved den bås, der er reserveret til pizzeriaets kunder, vakt hovedrysten.

Flere parkanter har nemlig fået bøder, og nogle af dem har sågar også klaget, fordi det af skiltet fremgår, at man som kunde skal ind i butikken og bede om en gæstetilladelse for at gå tilbage til bilen, lægge den, så den er synlig, og dernæst returnere for at købe sin mad.