Parat med store navne og masser af billetter

Musikfestivalen Atlantia Sommerlyd melder alt klar til koncerter i Træskogården 20. og 21. august. Arrangører siger, at et godt billetsalg kan sikre festivalens fremtid mange år frem. Der arbejdes på »superambitiøst« projekt, lyder det.

10. august 2021

Der bliver gang i den med popmagere som Jung, Lord Siva og Drew Sycamore i Træskogården ved Slagelse Musikhus og Panorama fredag 20. og lørdag 21. august.

Her er det tid til musikfestivalen Atlantia Sommerlyd, og forberedelserne til årets udgave har ikke være lette, fortæller talsmand Miguel Calderon.

- Vi har måttet flytte festivalplads hele tre gange. Nu er det endt med, at vi får næsten 5.000 kvadratmeter i Træskogården at udfolde os på. Det er en meget stor plads at fylde for en nystartet festival, men sådan var betingelserne, da de nye Covid-19-restriktioner blev offentliggjort tilbage i maj måned, siger han.

Han fortæller, at man har budgetteret med et publikum som sidste år, hvilket vil sige 400 personer pr. aften.

Svært billetsalg Billetter sælges, men det går ikke så hurtigt som håbet.

- Lige nu står vi faktisk med muligheden for at have 2.500 stående gæster pr. aften. Det antal når vi slet ikke. Vi har desværre ikke nået det budgetterede billetsalg endnu, men det skal vi nok klare, selv om det har været overraskende svært at sælge billetter i år, siger Calderon.

Priser



Dagsbilletter 475 kr. + gebyr

Partout (begge dage) 800 kr. + gebyr

Billetter kan købes på sommerlyd.dk





Program



Fredag den

20. august 2021



Kl. 18.00: Portene åbnes

Kl. 19.00: Clara

Kl. 20.15: DJ Lounge

Kl. 21.45: Lord Siva

Kl. 23.00: Festivalpladsen lukker ned



Lørdag den

21. august 2021



Kl. 18.00 Portene åbnes

Kl. 19.00 Drew Sycamore

Kl. 20.15 DJ Lounge

Kl. 21.45 Jung

Han siger videre, at man i øjeblikket må konkurrere med de mange familiebegivenheder, som er blevet komprimeret i hele juli og august.

- Samtidig er der skudt et hidtil uset antal arrangementer op over hele landet. Staten har givet et kæmpebeløb til de mange kulturarrangementer, og det har jo mudret markedet en hel del. Mange aflysninger har fundet sted, men den situation er vi nu heldigvis ikke i, fortæller Miguel Calderon, som forventer, at Atlantia Sommerlyd, fuldstændig som sidste år, får solgt langt hovedparten af billetterne de sidste dage op til festivalen.

Poppet men stærkt program Miquel Calderon siger, at man som ny festival med en begrænset økonomi naturligvis ikke har kunnet vælge alt, man ønskede.

- Men vi er ovenud stolte over, at vi igen i år kan præsentere noget af det bedste, som dansk musik har at tilbyde lige nu. Vi ved godt, at vi er ret poppede i år. Vi mangler både hiphop, rock, elektronica og indie-delen for at kunne være komplette, men med mulighed for kun to artister hver aften var det simpelthen ikke muligt, siger Miquel Calderon.

Han siger videre, at billetkøb i år kan sikre festivalens fremtid mange år frem.

- Vi står over for en af de største muligheder lige nu: At vi igen kan få en musikfestival til kommunen, inden festivaltoget er kørt forbi. Det er ved at være sidste chance for at hægte sig på, da der hvert år kommer mange nye festivaler til. Vi har et super ambitiøst projekt, som vi håber at kunne offentliggøre til efteråret. Lige nu har vi de rette folk omkring projektet til at kunne effektuere det, så det er nu, det skal være. Det kan få mærkbare positive effekter for hele kommunen med hensyn til bosætning og uddannelse, siger Miquel Calderon.

Opbakning fra erhvervsliv Miquel Calderon kan desuden melde om stor opbakning fra kommunens erhvervsliv.

- Vi har sikret os over en halv million kroner i sponsorindtægter, og det gør bare det hele værd at kæmpe for. Kultur- og fritidsudvalget har oveni støttet os med 40.000 kroner, så det beviser jo, at vi gør det rigtige, siger Calderon, der glæder sig over, at det er lykkedes at få superaktuelle kunstnere til Slagelse.

- Jung er i øjeblikket et af de mest efterspurgte bands i Danmark. Lord Siva fik blandt andet en DMA-pris for årets hit med »Solhverv«, og Clara er en af de største rising stars på den danske musikscene. Og samtidig er vi utroligt heldige med at have booket Drew Sycamore, som har fået endnu mere succes med sit seneste album, siger Miquel Calderon.

Han minder om, at festivalen er en 100 procent nonprofit-organisation.

- Vi er en række organisatører samt et kæmpe hold frivillige, som virkelig ønsker vores område de bedste betingelser, siger Miquel Calderon, der håber og krydser fingre for, at endnu flere vil købe billet til festivalen.